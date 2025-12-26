Cómo sumar colágeno: así se hace la gelatina que ayuda a aumentarlo

Al buscar alternativas naturales para fortalecer el cuerpo, la gelatina se presenta como una eficaz herramienta para estimular la producción de colágeno y aliviar el dolor articular. Este componente, esencial para la elasticidad y firmeza de la piel, así como para el soporte estructural de nuestras articulaciones, puede obtenerse de manera natural a través de una preparación casera sencilla.

La gelatina tiene sus raíces en el colágeno, una proteína abundante en los tejidos conectivos de animales, específicamente en huesos y cartílagos. El proceso para elaborar gelatina implica hervir estos tejidos durante horas, lo que permite extraer el colágeno, que luego se descompone y transforma en gelatina tras un proceso de enfriamiento. Este compuesto resultante es rico en aminoácidos esenciales, como la glicina y la prolina, que son fundamentales para la correcta formación de colágeno en el organismo humano.

Se recomienda elegir gelatinas que no tengan azúcares agregados (Foto: Freepik) Elena Veselova

Para aprovechar al máximo los beneficios de la gelatina, es crucial seleccionar opciones que no contengan azúcares añadidos ni aditivos artificiales. Una recomendación práctica es preparar gelatina casera utilizando caldos de huesos, que son intrínsecamente ricos en colágeno. Se aconseja hervir huesos de animales, como pollo, ternera o pescado, durante varias horas para asegurar que los nutrientes y el colágeno se liberen completamente en el líquido. Posteriormente, este caldo enriquecido se mezcla con gelatina sin sabor y se refrigera, obteniendo así una gelatina con potentes propiedades fortalecedoras para el cuerpo.

Para aquellos que prefieren opciones vegetarianas o veganas, existen alternativas a la gelatina de origen animal, como el agar-agar, que se obtiene de algas marinas. Sin embargo, es importante señalar que estas opciones vegetales podrían no ofrecer la misma concentración de aminoácidos específicos que la gelatina tradicional, la cual es derivada de fuentes animales.

Más allá de la gelatina, la dieta juega un papel crucial en la producción de colágeno. Frutas ricas en vitamina C, como naranjas y frutillas, son esenciales, ya que esta vitamina es un cofactor clave en la síntesis de colágeno. Los vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates también aportan nutrientes importantes para este proceso. La inclusión de estos alimentos en una dieta equilibrada puede proporcionar un impulso adicional significativo para mantener la salud articular y cutánea.

Es importante cuidar la salud de las articulaciones a medida que pasan los años (Foto: Freepik)

La artrosis, una enfermedad articular degenerativa que afecta a millones de personas globalmente, se caracteriza por el desgaste del cartílago que recubre las articulaciones, generando dolor, inflamación y rigidez. Combatir la artrosis no solo implica aliviar sus síntomas, sino también abordar sus causas internas.

Además del consumo de gelatina, se recomienda a quienes padecen esta condición adoptar un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, preferentemente de bajo impacto como la natación, mantener un peso corporal adecuado para reducir la carga sobre las articulaciones, y en algunos casos, fisioterapia para fortalecer músculos y mejorar la movilidad. Suplementos nutricionales como la glucosamina y la condroitina también han mostrado beneficios para algunos individuos con artrosis.

Asimismo, opciones como analgésicos, antiinflamatorios, acupuntura y, en situaciones específicas, inyecciones de corticosteroides o ácido hialurónico, pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. La gelatina, por tanto, se presenta como una herramienta valiosa para combatir el dolor articular al estimular la producción de colágeno de manera natural, pero siempre como parte de un enfoque integral que incluya dieta balanceada, actividad física y consulta con profesionales de la salud. Entender esta relación permite tomar medidas proactivas para mantener articulaciones sanas y disfrutar de una vida activa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA