La albañilería es uno de los trabajos que más desgaste físico representa en la actualidad. En particular, la fuerza y las condiciones climáticas pueden ser variables negativas para que un joven desee sumarse a un equipo de constructores. Según el empresario y tiktoker Kike Urdiales, cada vez son más las personas de la nueva generación que abandonan esta labor “al primer día”.

En un video que suma miles de reproducciones, Urdiales se mostró al lado de un jefe de construcción mientras desarrollaba la edificación de una casa. Ese fue el contexto en el que el tiktoker aprovechó para hacer su crítica y destacar el esfuerzo que su entrevistado hace cada jornada.

Un experto asegura que los jóvenes evitan la albañilería (Foto: Pexels)

“Menuda generación de blanditos que viene, que ponemos anuncio, vienen a trabajar aquí con toda la ilusión y nos dicen que la hora es muy dura y no estoy hablando de pagar salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero”, empezó Urdiales.

Y explicó: “Hoy estoy aquí con un señor y lo de señor lo digo porque se ganó mi respeto. A los 26 años se arruinó. Ahora nos va a contar él, van a ver lo que es duro de verdad. Una empresa familiar, más de 20 trabajadores, 2 millones de euros le dejaron casi pillados, fueron a la ruina y tuvo que salir adelante, Sergio, ¿qué hiciste?“.

Por su parte, Sergio contestó: “Trabajar mucho. Después de la crisis de 2008 nos fuimos a la ruina total. A partir de ahí hubo que levantar cabeza, buscarnos la vida como pudimos. Salía una obrita, íbamos, lo hacíamos... Cuando no había trabajo a buscar cartones, chatarra y así, estuvimos como año y pico, dos años, hasta que la cosa empezó a remontar un poco y fuimos saliendo adelante”.

Según el tiktoker, los jóvenes “vienen con muchas ganas de trabajar, duran dos días, ¿sí o no? Y diciendo la verdad. Vienen y te duran, pero un día literal. Si hace calor, es que hace mucho calor. Y si una caja de azulejos pesa mucho y hay que subirla por la escalera, y se te va al día siguiente y no vuelve”.

Para el tiktoker los jóvenes no quieren ser albañiles porque no soportan el calor o hacer fuerza ETHAN

Hacia el final del video, Urdiales soltó: “Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si se endurecen y casos como lo de Sergio a mí me ponen las pilas”. Cabe remarcar que este video corresponde a España, donde la situación laboral es distinta a la de Argentina.

Aquí no hay un promedio ni información al respecto de cuántos jóvenes se dedican a la construcción y cuántos deciden abandonarla. Si se compara un salario promedio respecto al país europeo, aquí es de $5696 la hora, según el convenio colectivo de trabajo de la UOCRA. La albañilería en España no tiene un salario promedio, pero el piso neto bruto según la provincia puede arrancar en los 1200 euros (es decir: $2.065.509).