Santiago, albañil: “Para arreglar una pared con humedad hay que picar hasta llegar a la superficie firme”

Tener humedad en la casa es algo normal y sucede con frecuencia en ciudades con climas calurosos o templados, donde el agua o la transpiración de los materiales se filtra por los cimientos y tiende a corroer con el paso del tiempo toda la estructura. Para las viviendas antiguas que se construyeron con hormigón o adobe, Santiago, albañil español, dio a conocer un truco eficaz para eliminar este problema.

A través de su cuenta de TikTok: @reformasanti, el experto explicó cómo actúa la humedad por capilaridades y la manera más rápida de sanear una pared sin tener que derrumbarla por completo.

Albañil repara pared con humedad - @reformasanti

“Estamos tratando humedades por capilaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la humedad viene de abajo para arriba, y esto normalmente ocurre en casas antiguas con paredes de adobe o de bloque de hormigón de los antiguos", introdujo el especialista.

“En primer lugar, con esta pistola lo que vamos a hacer es picar toda la humedad para empezar a sanearla”, indicó.

Primero hay que picar la humedad (Fuente: Tiktok - @reformasanti)

Como segundo paso, Santiago explicó: “Una vez que ya picamos todo, vamos a aplicarle puente de unión acá a la pared de tierra, como están viendo, y vamos a empaparla bien para que nos cree una película de adhesión perfecta. Una vez que el puente de unión esté completamente aplicado, vamos a dejarlo secar porque viene el segundo paso, que va a ser aplicar consolidante”.

Segundo, aplicar la cera (Fuente: Tiktok - @reformasanti)

Una vez que ambos productos están secos, el experto enseñó qué es lo que pasa cuando la humedad de una casa antigua no se trata desde sus inicios y se deja estar. “Vamos a agarrar mortero de cal transpirable (muy importante el mortero de cal para tratar estas humedades). Y ahora, como acá entra tanto, le vamos a ir dando unas capitas finas despacito en los ladrillos. Vamos a ir echando porque fíjense que la humedad se comió hasta el ladrillo. Muchos dirán: ‘¿Por qué no pongo un plástico acá en el piso?’, es porque esto es una plaqueta brillante y cuando se seca no se pega ni nada, queda como polvo. Así que le voy a aplicar varias capas para que se vayan secando e ir continuándole para dejarlo todo muy lisito".

Tercer paso, aplicar la cal transpirable (Fuente: Tiktok - @reformasanti)

Como último paso y con el mortero de cal transpirable aplicado, hay que darle una terminación para que quede prolijo. Así, Santiago utilizó un fratacho de esponja y lijó la superficie.

“Y así continuaríamos con todo el sistema de las paredes: picamos la humedad, llegamos hasta la superficie firme, consolidante, resina y ahora mortero de cal transpirable. Con esto, ya tendrás todas las humedades completamente reparadas”, cerró.