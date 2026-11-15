Santiago, albañil: “Para arreglar una pared con humedad hay que picar hasta llegar a la superficie firme”
Un experto en reparaciones del hogar explicó la técnica útil para las viviendas antiguas donde los efectos del clima arruinaron toda la estructura
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Tener humedad en la casa es algo normal y sucede con frecuencia en ciudades con climas calurosos o templados, donde el agua o la transpiración de los materiales se filtra por los cimientos y tiende a corroer con el paso del tiempo toda la estructura. Para las viviendas antiguas que se construyeron con hormigón o adobe, Santiago, albañil español, dio a conocer un truco eficaz para eliminar este problema.
A través de su cuenta de TikTok: @reformasanti, el experto explicó cómo actúa la humedad por capilaridades y la manera más rápida de sanear una pared sin tener que derrumbarla por completo.
“Estamos tratando humedades por capilaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la humedad viene de abajo para arriba, y esto normalmente ocurre en casas antiguas con paredes de adobe o de bloque de hormigón de los antiguos", introdujo el especialista.
“En primer lugar, con esta pistola lo que vamos a hacer es picar toda la humedad para empezar a sanearla”, indicó.
Como segundo paso, Santiago explicó: “Una vez que ya picamos todo, vamos a aplicarle puente de unión acá a la pared de tierra, como están viendo, y vamos a empaparla bien para que nos cree una película de adhesión perfecta. Una vez que el puente de unión esté completamente aplicado, vamos a dejarlo secar porque viene el segundo paso, que va a ser aplicar consolidante”.
Una vez que ambos productos están secos, el experto enseñó qué es lo que pasa cuando la humedad de una casa antigua no se trata desde sus inicios y se deja estar. “Vamos a agarrar mortero de cal transpirable (muy importante el mortero de cal para tratar estas humedades). Y ahora, como acá entra tanto, le vamos a ir dando unas capitas finas despacito en los ladrillos. Vamos a ir echando porque fíjense que la humedad se comió hasta el ladrillo. Muchos dirán: ‘¿Por qué no pongo un plástico acá en el piso?’, es porque esto es una plaqueta brillante y cuando se seca no se pega ni nada, queda como polvo. Así que le voy a aplicar varias capas para que se vayan secando e ir continuándole para dejarlo todo muy lisito".
Como último paso y con el mortero de cal transpirable aplicado, hay que darle una terminación para que quede prolijo. Así, Santiago utilizó un fratacho de esponja y lijó la superficie.
“Y así continuaríamos con todo el sistema de las paredes: picamos la humedad, llegamos hasta la superficie firme, consolidante, resina y ahora mortero de cal transpirable. Con esto, ya tendrás todas las humedades completamente reparadas”, cerró.
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