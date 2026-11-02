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Los cocineros coinciden: el huevo frito es mejor si se hace con pan duro, ajo y salsa

Aprendé cómo sacarle provecho a este plato tradicional y delicioso con la mezcla de ingredientes particulares para realzar su textura y sabor

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El truco para hacer huevos fritos al modo aragonés
El truco para hacer huevos fritos al modo aragonés(Fuente: Pexels)

El huevo frito es uno de los platos más sencillos y deliciosos que es capaz de enamorar a cualquier paladar; sin embargo, en el ámbito gastronómico hay quienes aseguran que para potenciar su sabor y textura es mejor cocinarlo con pan duro, salsa, ajo y pimentón. Esto suena como un sacrilegio, pero lo cierto es que puede resultar una experiencia culinaria nueva.

El sitio especialista en recetas y consejos de cocina: Directo al paladar, detalló este truco para darle mayor relevancia a una de las formas más sabrosas de comer huevo.

Huevos tontos, la versión deliciosa para hacer huevos fritos
Huevos tontos, la versión deliciosa para hacer huevos fritos(Fuente: Directo al paladar)

Esta receta es similar a las torrijas españolas. Surgió en Aragón y los chefs de esa región suelen desmenuzar el pan duro, remojarlo en leche y luego mezclarlo con huevo. Su consistencia queda similar a los buñuelos de acelga o espinaca, solo que con la presencia de más harina.

Esta versión aragonesa se conoce como huevos tontos y tiene como objetivo reutilizar los ingredientes que sobran en casa. Además de los tres básicos ya mencionados, se debe añadir a la preparación ajo y perejil. Esta es la fórmula perfecta, según se asegura, para disfrutar de un plato rápido, rico y con un toque español tradicional.

Después de freírlos en aceite, los huevos tontos se deben secar en una cazuela con servilletas de papel para que absorban el exceso de aceite. A posterior incorporar a una cazuela con una salsa sencilla a base de cebolla, vino, pimentón y caldo.

Cómo hacer los huevos tontos - tiktok @pausayplato
Cómo hacer los huevos tontos - tiktok @pausayplato

Si considerabas que la única manera de comer huevos fritos era sin nada, esta receta es una propuesta que además es rendidora y sacia el estómago. Recordá que también lo podés combinar con chorizo, jamón, bacalao desmigado, sobras de pollo asado, queso o atún.

Cantidades para preparar los huevos tontos

Para 3 personas

  • Pan duro 300 g.
  • Leche 300 ml.
  • Huevo 2.
  • Diente de ajo 2.
  • Perejil fresco.
  • Sal.
  • Pimienta negra molida.
  • Aceite de oliva virgen extra.

Tiempo total: 55 minutos.

Elaboración: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Reposo: 30 minutos.

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