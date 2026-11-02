Los cocineros coinciden: el huevo frito es mejor si se hace con pan duro, ajo y salsa
Aprendé cómo sacarle provecho a este plato tradicional y delicioso con la mezcla de ingredientes particulares para realzar su textura y sabor
- 2 minutos de lectura'
El huevo frito es uno de los platos más sencillos y deliciosos que es capaz de enamorar a cualquier paladar; sin embargo, en el ámbito gastronómico hay quienes aseguran que para potenciar su sabor y textura es mejor cocinarlo con pan duro, salsa, ajo y pimentón. Esto suena como un sacrilegio, pero lo cierto es que puede resultar una experiencia culinaria nueva.
El sitio especialista en recetas y consejos de cocina: Directo al paladar, detalló este truco para darle mayor relevancia a una de las formas más sabrosas de comer huevo.
Esta receta es similar a las torrijas españolas. Surgió en Aragón y los chefs de esa región suelen desmenuzar el pan duro, remojarlo en leche y luego mezclarlo con huevo. Su consistencia queda similar a los buñuelos de acelga o espinaca, solo que con la presencia de más harina.
Esta versión aragonesa se conoce como huevos tontos y tiene como objetivo reutilizar los ingredientes que sobran en casa. Además de los tres básicos ya mencionados, se debe añadir a la preparación ajo y perejil. Esta es la fórmula perfecta, según se asegura, para disfrutar de un plato rápido, rico y con un toque español tradicional.
Después de freírlos en aceite, los huevos tontos se deben secar en una cazuela con servilletas de papel para que absorban el exceso de aceite. A posterior incorporar a una cazuela con una salsa sencilla a base de cebolla, vino, pimentón y caldo.
Si considerabas que la única manera de comer huevos fritos era sin nada, esta receta es una propuesta que además es rendidora y sacia el estómago. Recordá que también lo podés combinar con chorizo, jamón, bacalao desmigado, sobras de pollo asado, queso o atún.
Cantidades para preparar los huevos tontos
Para 3 personas
- Pan duro 300 g.
- Leche 300 ml.
- Huevo 2.
- Diente de ajo 2.
- Perejil fresco.
- Sal.
- Pimienta negra molida.
- Aceite de oliva virgen extra.
Tiempo total: 55 minutos.
Elaboración: 10 minutos.
Cocción: 15 minutos.
Reposo: 30 minutos.
- 1
- 2
Roberto Siguero, maquillador: “Para disimular las arrugas de los labios después de los 60 evitaría los acabados en polvo porque las acentúan más”
- 3
Efemérides del 2 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 4
Los perros de Chernóbil sorprenden a los científicos: descubrieron indicios de adaptación genética