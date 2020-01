Según el puntaje de los usuarios de Alibrate, la red de reseñas de libros, estos son los de mejor calificación de autores vivos. Crédito: Vice

Alibrate SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020 • 13:43

Desde la compilación de tiras de prensa humorística, novelas de terror, misterio y ficción sobrenatural, hasta llegar a historias de amor y amistad conmovedoras, Alibrate presenta su ranking de los diez libros mejor calificados de autores vivos. A continuación las reseñas por parte de su red de lectores.

Una educación de Tara Westover

Puntuación: 9,5

"Una educación" de Tara Westover

"Impresionante, increíble, tierno, sincero, duro... El gran poder de la educación. Me ha fascinado al igual que descolocado. Muy recomendable".

Más aquí.

Tetralogía de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón

Puntuación: 9,5

Tetralogía de "El cementerio de los libros olvidados" de Carlos Ruiz Zafón

"Una obra impresionante. Una saga espectacular. Por momentos su lectura asemeja a la matrioshka, esa muñeca rusa que te va sorprendiendo. Más que recomendable".

Más aquí.

Toda Mafalda de Quino

Puntuación: 9,4

"Toda Mafalda" de Quino

"Único e irrepetible.Pasa el tiempo, y el humor al que solo los genios pueden dominar sigue tan vigente como el primer día. Lectura obligatoria".

Más aquí.

La saga entera de Sandman de Neil Gaiman

Puntuación: 9,4

La saga entera de "Sandman" de Neil Gaiman

"No hay nada escrito más hermoso y majestuoso que Sandman. Neil Gaiman crea lo mejor que la literatura tiene para ofrecer. Nos bombardea con historias increíbles, que de pronto parecen no tener nada que ver y cuando todo se cierra como en una opera magistral no puedes sino aplaudir y limpiarte las lágrimas".

Más aquí.

Rita Hayworth y la redención de Shawshank de Stephen King

Puntuación: 9,3

"Rita Hayworth y la redención de Shawshank" de Stephen King

"Simplemente magnifico. Un canto a la esperanza, a la perseverancia, y, por supuesto, a la redención".

Más aquí.

Circo máximo de Santiago Posteguillo

Puntuación: 9,2

"Circo máximo" de Santiago Posteguillo

"A lo largo del relato se deja ver la pasión del autor por la historia, la de Roma y su admiración por el hispano Trajano. Tras grandes gestas siempre hay grandes personajes, en este caso, un hombre inteligente, audaz, fiel a la justicia y a quienes merecían su amistad y amor. Apasionante y apasionado hasta el final. Un goce para la imaginación y un aluvión de datos históricos muy interesantes".

Más aquí.

Tormenta de espadas de George R. R. Martin

Puntuación: 9,2

"Tormenta de espadas" de George R. R. Martin

"¡Este es el libro en el que te das cuenta que ya no hay vuelta atrás! La saga mejora más y más. Las diferentes tramas avanzan y se vuelven cada vez más adictivas".

Más aquí.

Tan poca vida de Hanya Yanagihara

Puntuación: 9,1

"Tan poca vida" de Hanya Yanagihara

"Excelente y conmovedora. Aunque tiene 1000 páginas, en ningún momento sentí que sobrara algo del relato. Sí hay un exceso de situaciones crueles que vive Jude, el personaje principal, pero eso no importa, porque uno ya está tan compenetrado con la trama que lo único que hace es seguir leyendo para ver cómo sigue esta historia alucinante de amistad, de vínculos humanos, de amor y de superación (o no). Muy recomendable. Confieso que las últimas páginas las leí llorando. Pocas novelas me conmovieron tanto como esta".

Más aquí.

El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura

Puntuación: 9,1

"El hombre que amaba a los perros" de Leonardo Padura

"Una obra que termina por cimentar el quehacer literario de Padura, de una solidez inquebrantable tanto en sus líneas argumentales como en la construcción de sus personajes".

Más aquí.

Llámame por tu nombre de André Aciman

Puntuación: 9

"Llámame por tu nombre" de André Aciman

"Un libro totalmente pasional, sensual y sumamente intenso. Es increíble como te transmite lo que siente el protagonista".

Más aquí.