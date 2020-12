Si bien los términos financieros del acuerdo no se dieron a conocer, se habla de un número de siete cifras Fuente: AP

Después del multimillonario acuerdo con Netflix que fue firmado en septiembre pasado, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, continúan construyendo su futuro de independencia económica. La novedad ahora es que los duques de Sussex firmaron un contrato exclusivo con Spotify.

De acuerdo con un comunicado del gigante sueco del streaming del audio, la pareja producirá y presentará diferentes podcasts.

Tendrán su propio canal desde donde desplegarán distintos programas con una perspectiva de voces diferentes Crédito: Spotify captura

Se trata de un contrato firmado por varios años con Archewell Audio que funcionará como una plataforma que, a su vez, ofrecerá distintos contenidos en una programación completa que tiene como objetivo "elevar y entretener a las audiencias de todo el mundo con diversas perspectivas y distintas voces". Así describe el comunicado el nuevo trabajo de los duques.

En la actualidad, Spotify ofrece más de un millón y medio de títulos de podcasts como The Michelle Obama Podcast y Mama Knows Best de la influencer Addison Rae. La app tiene una audiencia de más de 320 millones de usuarios activos por mes.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, aunque se habla de un número de siete cifras. La primera entrega será un especial navideño con "historias de esperanza y compasión" para celebrar el año nuevo, según el comunicado.

"Lo que nos encanta del podcasting es que nos recuerda a todos que debemos tomarnos un momento y escuchar realmente, conectarnos entre nosotros sin distracciones", dijo la pareja en un comunicado conjunto.

"Con los desafíos de 2020, nunca ha habido un momento más importante para hacerlo, porque cuando nos escuchamos y escuchamos las historias de los demás, recordamos cuán interconectados estamos todos".