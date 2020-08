Meghan Markle y el príncipe Harry firmarían un millonario contrato con Spotify

Meghan Markle y el príncipe Harry analizan una propuesta de Spotify para producir un podcast similar al de Michelle Obama que hoy se encuentra entre los más escuchados de la plataforma Crédito: Instagram

Meghan Markle y el príncipe Harry estarían por firmar un contrato de siete cifras con Spotify para producir podcasts. Después del éxito de Michelle Obama estrenado el mes pasado en la plataforma, el gigante de la música estaría dispuesto a pagar más de un millón de dólares por un acuerdo con los duques de Sussex.

De acuerdo con el periódico británico The Mirror, representantes de Spotify aseguraron que el dinero "no era un problema" y que incluso están dispuestos a que Meghan Markle determine el precio del negocio. La empresa hoy tiene un valor de treinta mil millones de dólares. "Los duques forman parte de la lista de intereses de Spotify. En semanas, la pareja recibirá una propuesta detallada", reveló una fuente no identificada al periódico.

Sin embargo, Harry podría poner en pausa todos sus proyectos - y los de Meghan- debido a un evento deportivo que tendrá lugar en 2021. Según The Mirror, el príncipe dijo: "El año que viene se juega la Copa Mundial de la Rugby League. Definitivamente mi plan es regresar. Ya hubiera vuelto si no estuviéramos atravesando una pandemia".

La idea del servicio de audio por streaming es producir, en principio, un podcast semanal con la pareja. Si bien los rumores apuntan a que la cifra está abierta a la decisión de los duques, el número rondaría el millón de dólares.

La apuesta de Spotify imita el exitoso modelo de podcast de Michelle Obama , lanzado en julio, que en su primer episodio tuvo a Barack Obama como invitado. Desde su estreno, el programa se encuentra entre los más escuchados y ya ha sumado varios millones de oyentes.

Desde su renuncia a la familia real, Harry y Meghan han estado conversando también con varias productoras de Hollywood y no descartan la producción de una serie de televisión. Su objetivo, después de comprar una mansión de 14 millones de dólares con la ayuda del príncipe Carlos, es lograr la independencia financiera.

La mansión que Meghan y Harry adquirieron en Santa Bárbara, California. El príncipe Carlos hizo un aporte económico para comprar la lujosa propiedad Crédito: Twitter

La biografía publicada a principios de agosto Finding Freedomasegura que la pareja busca imitar el modelo de trabajo de los Obama. De hecho, han contratado a la misma agencia que ellos para que los represente, Harry Walker, que también trabaja con los Clinton. La premisa es la producción de contenidos sobre temas raciales, derechos civiles y cuestiones de clase.