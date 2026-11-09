Los expertos coinciden: la bombilla del mate se limpia con bicarbonato

Cebar el mate, conseguir una yerba rica y poner el agua a temperatura adecuada son acciones habituales y propias de esta costumbre. Sin embargo, existe un detalle técnico que suele pasar desapercibido y que muy pocos usuarios tienen en cuenta durante el proceso diario: la limpieza de la bombilla. Por eso, saber cómo hacerlo resulta fundamental para garantizar la higiene necesaria y para disfrutar de la infusión durante toda la jornada.

La higiene de las bombillas debe hacerse periódicamente para proteger la salud de los usuarios

Por qué hay que limpiar la bombilla del mate

Limpiar este elemento ayuda a eliminar la acumulación de yerba por el uso constante y el paso del tiempo prolongado. Esta práctica trae diversos beneficios fundamentales: uno de ellos se relaciona con la salud, debido a que higienizar este instrumento evita la formación de bacterias, hongos y otros microorganismos similares peligrosos.

La limpieza profunda también hace a la calidad total del mate

Por otra parte, la limpieza profunda también hace a la calidad total del mate. Si una bombilla está sucia, sus restos se mezclan con el líquido y alteran el sabor original de la infusión caliente.

Paso a paso: así se limpia la bombilla del mate

Una de las maneras más fáciles de limpiar una bombilla consiste en usar los cepillos diseñados de forma exclusiva para la tarea específica. Estos elementos son fáciles de conseguir en comercios y suelen ser económicos, aunque no resultan del todo eficaces para una limpieza profunda.

Para obtener un resultado óptimo, los expertos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sugirieron hacer una limpieza en profundidad con agua hirviendo y bicarbonato de sodio.

El primer paso consiste en tomar una olla y llenarla con abundante agua hasta la mitad. Luego, llevar el recipiente al fuego y dejar que el líquido hierva.

Una vez que el agua pasa el punto de ebullición, llega el momento de agregar el bicarbonato de sodio necesario .

. La medida que sugieren los expertos es de una cucharadita por cada bombilla, aunque se puede aprovechar la mezcla para limpiar varias unidades a la vez sin inconvenientes.

A continuación, introducir la bombilla y dejar que repose dentro del agua por unos diez minutos exactos. Cuando se cumple el plazo, hay que retirarla y colocarla debajo del agua fría de la canilla. La prueba más clara de la necesidad de esta limpieza se encuentra en la olla. El color que adopta el agua demuestra toda la suciedad que se eliminó.

Cómo limpiar la bombilla del mate - @sudamericanmate

Para prevenir que la bombilla se ensucie rápidamente y su cuidado sea efectivo, hay que elegir bombillas que no sean muy finas o curvas y aquellas con agujeros pequeños.