Los expertos coinciden: por qué es mejor el método japonés arcoíris para secar la ropa en los días de lluvia

La llegada de El Niño, un fenómeno natural que se produce cada cierto período de tiempo a raíz del calentamiento del océano Pacífico, puede provocar sequía o inundaciones según la región del planeta. En la Argentina atravesamos varios días seguidos sin luz solar y secar la ropa se volvió un problema que afectó a muchos. De este modo, el método japonés arcoíris se volvió tendencia por ser efectivo para tener la ropa lista pese a la abundancia de humedad.

Gracias a las redes sociales se popularizó este truco utilizado en Japón, donde aquellas personas que habitan en edificios sin balcones deben tender la ropa en cordeles o tendederos internos.

El método japonés arcoíris es eficaz para secar la ropa dentro de casa Unsplash

Qué es el método arcoíris

Esta es una técnica nipona que surgió con el aumento poblacional en las ciudades más importantes del país insular. Para implementarlo, las personas deben contar con un tender y sobre él colgar las prendas en las varillas disponibles.

Es ahí cuando aparece el método llamado “tendido arcoíris” que consiste en colocar las prendas de mayor volumen o largo en los extremos del elemento extensible y las prendas pequeñas en el medio, de manera espaciada, con el fin de que corra el aire desde la ventana y puedan secarse en cuestión de horas.

Con la intención de que fluya la corriente externa y las prendas comiencen a secarse, el “tendido arcoíris” es una técnica infalible que podrá sacarte del apuro cuando los días de lluvia sean consecutivos. Una vez que las prendas estén secas, se recomienda rociar las mismas con un desodorante para telas para reforzar el aroma a recién lavado.

El truco casero para secar la ropa los días de lluvia

El gurú japonés llamado Izumi Onuki dio otra alternativa para el secado de la ropa con el método de la toalla, la cual se deberá extender sobre una superficie plana y dentro de la misma deberán ubicarse las prendas que uno quiere secar. Con un movimiento rotativo de un lado para el otro, la ropa no solo se secará parcialmente, sino que también, al estrujarla, la humedad en las telas dejará de ser un problema.

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