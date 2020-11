Los helados veganos planean adueñarse del verano porteño

Cada vez más heladerías los incorporan a sus pizarras e incluso abren establecimientos exclusivamente dedicados al plant based Fuente: LA NACION

Ya nos habíamos acostumbrado a ver en la pizarra de las heladerías donde se exhiben los sabores que algunos ítems consignaban al final el logo de "aptos celíacos"; luego apareció el de "libre de lactosa". Ahora es el turno de los helados veganos, pero es algo más que un logo. En sintonía con la necesidad de dar respuesta al crecimiento del segmento de la población que por distintos motivos ha abandonado el consumo de alimentos de origen animal, muchas heladerías han decidido incorporar variantes veganas e incluso hay firmas que solo producen ese tipo de helados.

Para este verano que se avecina, el helado vegano o "plant based" será algo mucho más que una opción. Y aunque estés muy cómodo siendo omnívoro -como yo-, vale la pena animarse a probarlo porque no solo tiene ingredientes distintos al del helado tradicional, sino que quienes lo producen se animan a combinar gustos y sabores hasta ahora ajenos a nuestro paladar heladero.

"Los helados plant based son helados elaborados con el mismo proceso que los tradicionales, pero sin contener ningún ingrediente de origen animal. Todos los ingredientes son de origen vegetal. Además utilizamos para la elaboración de nuestros helados frutas orgánicas y libres de agroquímicos", cuenta Pedro Jáuregui Lorda, creador de La Mantequería, un mix de pastelería y heladería que acaba de abrir en Palermo y que ofrece helados veganos con sabores como por ejemplo "limón de la huerta" o "limón con albahaca", además de su "chocolate francés vegano sorbet", totalmente puro y sin agregado de leche.

Quien pronto abrirá una heladería 100% vegana es Marcelo Boer, propietario del restaurante plant based Mudra, y que en diciembre desembarcará (también) en Palermo con Polvo Plant Based Ice Cream, con sabores como "palta", "vegan blondie" o "halva vainilla". "Los helados plant based, tal como su nombre en inglés lo indica, son helados a base de plantas, sin ningún tipo de lácteos ni de sus derivados, ni huevos", explica, y precisa: "La fabricación de este tipo de helados tiene otro proceso, en el cual se le incorpora algún tipo de grasa para darles solidez y los saborizantes son todos naturales. Dentro del concepto plant based hay helados de todas las características, es un mundo aparte. Por ejemplo para endulzar se pueden usar desde dátiles hasta azúcar orgánica o azúcar industrial. Siempre depende de la marca y del productor".

Maximiliano Maccarrone, de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines -que desde el lunes celebra la Semana del Helado Artesanal, con opciones veganas-, aclara que actualmente el Código Alimentario argentino no reconoce al helado vegano como helado, por lo que debe nombrarse como "postre helado vegano". La diferencia con el que se denomina "sin lactosa", agrega, "es que el helado además de contener leche puede tener otros productos de origen animal, como el huevo".

Vegano de entrecasa

Hoy el helado o postre vegano también llega a los hogares, ya que está presente en supermercados y autoservicios. Es el caso de NotIceCream, de la compañía chilena NotCo, que produce alimentos 100% vegetales (como hamburguesas o mayonesas) pensados para consumir en el hogar.

"Nuestro NotIceCream es producido a base de proteína de arvejas, y tiene como ingredientes agua, aceite de coco y azúcar", cuenta Mauricio Alonso, country manager de NotCo Argentina, y explica: "nuestros helados se realizan a través de un algoritmo llamado Giuseppe, que reemplaza los componentes animales de los alimentos por vegetales, sin alterar las características propias como el sabor, la textura, el color y aroma".

NotIceCream se encuentra disponible en potes de 120 y 316 gramos, con sabores como Chocolate Chips y Strawberries & Cream, portfolio al que recientemente se sumaron un Dulce de Leche Tentación y un Banana Split. "Les ofrecemos a nuestros consumidores sus helados favoritos pero hechos 100% a base de plantas. Buscamos ser una opción más sustentable a la hora de elegir un postre o snack rico para disfrutar", sostiene Mauricio,

Es que en el consumidor al que se dirigen los helados plant-based se cruzan diferentes tendencias. "El tema de los helados veganos viene con un crecimiento algorítmico, acompañado de la mano del crecimiento del público vegano. Cada vez hay más consumo", asegura Marcelo. "Hoy se estima que el 9% de la población argentina es vegana o vegetariana según la última medición de Kantar Insights Division. Podríamos decir entonces que más de 4 millones de argentinos eligen esta alimentación", completa Mauricio.

Pero el helado plant based no solo resulta atractivo para quienes han abandonado el consumo de productos de origen animal. "No solo el público vegano consume este tipo de helados -confirma Marcelo-, porque justamente el helado plant based está asociado a un producto mucho más saludable. Va más allá de ser vegano o no. La diferencia con los helados tradicionales se siente más fuerte inmediatamente después de consumirlos. Con el helado plant based uno se siente menos pesado".

"La del helado vegano es una tendencia muy fuerte, muy marcada; incluso en Argentina la veo hasta más fuerte que en otras partes del mundo, incluso más que en Italia -afirma Maximiliano Maccarrone-. El helado vegano vino para quedarse porque llega asociado a la tendencia de comer sano y comer natural".

