Los colores que tenés que usar y los que hay que evitar para recibir el Año Nuevo 2026, según el Feng Shui

La elección del atuendo para la noche del 31 de diciembre no es solo una cuestión de moda, sino, para muchos, un acto de intención energética.

El Feng Shui, el antiguo arte chino de la armonización ambiental, sostiene que los colores son poderosos vehículos de energía (Chi) capaces de atraer o repeler vibraciones específicas. Al recibir el Año Nuevo 2026, utilizar los colores correctos en la ropa, los accesorios o incluso en la decoración de la mesa puede potenciar los deseos de prosperidad, amor o salud para el nuevo ciclo.

A continuación, qué tonos son propicios y cuáles pueden obstaculizar la energía, para iniciar el 2026 con el pie derecho y la vibra correcta.

Colores clave para atraer la abundancia y la prosperidad

Si el objetivo principal para el Año Nuevo 2026 es mejorar la situación económica, encontrar un mejor trabajo o potenciar las finanzas, hay un trío de colores que no puede faltar en el vestuario o en los elementos de la cena:

1 El dorado y amarillo: imán de dinero

Dorado: es el color por excelencia de la riqueza, el lujo y la opulencia . Según el Feng Shui , el dorado simboliza el elemento Metal en su máxima expresión, que se relaciona directamente con la finalización de ciclos y la concentración de recursos . Usar accesorios dorados (joyas, cinturones o zapatos) durante el brindis es un imán potente para atraer la estabilidad financiera y el éxito profesional en 2026.

es el color por excelencia de la . Según el , el dorado simboliza el elemento Metal en su máxima expresión, que se relaciona directamente con la finalización de ciclos y la . Usar accesorios dorados (joyas, cinturones o zapatos) durante el brindis es un imán potente para atraer la estabilidad financiera y el éxito profesional en 2026. Amarillo: este tono vibrante está asociado al elemento Tierra. La Tierra representa la estabilidad, la base y la maduración. Vestir de amarillo ayuda a consolidar proyectos y a atraer dinero que viene del esfuerzo y la perseverancia. Es ideal para quienes buscan solidez y crecimiento sostenido en sus emprendimientos durante el nuevo año.

El amarillo representa la estabilidad, la base y la maduración

2 El naranja: el color de la apertura de caminos

El naranja es una mezcla entre la energía del rojo y la luminosidad del amarillo.

No solo atrae alegría y entusiasmo, sino que es un potente color para la innovación y las oportunidades.

Si se busca abrir nuevos caminos laborales o profesionales en 2026, el naranja es el color para vestirlo, ya que simboliza la creatividad y la atracción de ideas frescas y lucrativas.

3 Tonos para el amor, la salud y la estabilidad

El Feng Shui también ofrece alternativas cromáticas para quienes priorizan el bienestar personal, el amor o la armonía familiar por encima de lo material.

Rojo: símbolo del elemento Fuego y la pasión, el rojo es el tono tradicional para atraer el amor intenso, la vitalidad y la buena suerte instantánea . Es una opción poderosa para quienes buscan encender o reavivar una relación en 2026. Es recomendable usarlo en la ropa interior o en pequeños detalles si el atuendo principal es neutro.

símbolo del elemento Fuego y la pasión, el rojo es el tono tradicional para . Es una opción poderosa para quienes buscan encender o reavivar una relación en 2026. Es recomendable usarlo en la ropa interior o en pequeños detalles si el atuendo principal es neutro. Rosa: derivado del rojo, el rosa simboliza el amor incondicional, la ternura y la armonía . Es el color ideal para atraer una relación estable, duradera y sin conflictos. También es excelente para promover la paz y la reconciliación dentro del núcleo familiar.

derivado del rojo, el rosa simboliza el . Es el color ideal para atraer una relación estable, duradera y sin conflictos. También es excelente para promover la paz y la reconciliación dentro del núcleo familiar. Verde y azul: estos colores están asociados a los elementos Madera y Agua, respectivamente. El Verde (madera) representa la salud, el crecimiento y la renovación, perfecto para quienes desean priorizar el bienestar físico en 2026. El Azul (agua) simboliza la calma, la sabiduría y la fluidez, ideal para atraer estabilidad emocional y reducir el estrés.

4 Los colores que el Feng Shui aconseja evitar

Así como hay colores que atraen, hay tonalidades que, por su connotación energética, pueden no ser las más adecuadas para recibir la energía del Año Nuevo 2026.

Negro: aunque es un color elegante, el negro puede simbolizar ausencia, absorción o cierre . En el contexto de Año Nuevo, puede interpretarse como un estancamiento de energías. Si se usa, el Feng Shui recomienda que esté siempre acompañado de accesorios brillantes (plateados o dorados) para compensar y reactivar el flujo de energía.

aunque es un color elegante, el negro puede simbolizar . En el contexto de Año Nuevo, puede interpretarse como un estancamiento de energías. Si se usa, el recomienda que esté (plateados o dorados) para compensar y reactivar el flujo de energía. Gris: el gris se asocia a la neutralidad excesiva, que puede traducirse en indecisión o falta de fuerza para concretar metas. Si bien un gris plateado puede funcionar (por el elemento Metal), el gris oscuro u opaco es un color que se aconseja evitar en grandes cantidades durante la noche de Año Nuevo 2026.

el gris se asocia a la neutralidad excesiva, que puede traducirse en para concretar metas. Si bien un gris plateado puede funcionar (por el elemento Metal), el gris oscuro u opaco es un color que se aconseja evitar en grandes cantidades durante la noche de Año Nuevo 2026. Blanco: aunque el blanco simboliza la pureza, su uso exclusivo puede representar un lienzo vacío, una falta de intención. Se recomienda usarlo como base, pero siempre complementándolo con un toque de rojo, dorado o verde para darle una dirección clara a la energía que se desea atraer.

Elegir los colores para recibir el Año Nuevo 2026 es un ritual simple pero poderoso.

La clave está en seleccionar el color que mejor represente su deseo más profundo y vestirlo con convicción.

La elección de los colores es importante para recibir el nuevo año

Si no se tiene la prenda completa, se puede integrar el color en un accesorio como una bufanda, un lazo, un reloj o un bolso. La intención que se proyecta al vestirse es la que finalmente atraerá la suerte deseada para un próspero y feliz 2026.