Cuál es el mejor color de ropa interior para recibir el Año Nuevo 2026 según tus deseos
Descubrí qué color usar la noche del 31 de diciembre para atraer amor, dinero, salud o nuevos comienzos en 2026
- 4 minutos de lectura'
Para muchas personas, elegir la ropa interior para recibir el Año Nuevo es mucho más que una superstición: es un ritual cargado de simbolismo y deseo. La tradición sostiene que el color de la prenda íntima que se usa durante la última noche del año puede influir en la energía que se atrae para los meses que vienen.
Desde creencias populares hasta interpretaciones vinculadas al Feng Shui y al simbolismo de los colores, cada tono representa una intención distinta. Amor, prosperidad, estabilidad emocional o renovación personal: el color correcto puede convertirse en un gesto simple pero poderoso para empezar el 2026 con la energía alineada.
A continuación, cuáles son los mejores colores de ropa interior para recibir el Año Nuevo 2026 según lo que se quiera manifestar y cuáles conviene evitar.
Colores de ropa interior para atraer dinero y abundancia en 2026
Si el deseo principal para el nuevo año está vinculado al crecimiento económico, la estabilidad financiera o nuevas oportunidades laborales, estos colores son los más recomendados:
Amarillo, el clásico del dinero
El amarillo es, sin dudas, el color más popular para la ropa interior de Año Nuevo cuando se trata de atraer abundancia. Simboliza prosperidad, éxito y claridad mental.
Usarlo en la noche del 31 de diciembre se asocia con la llegada de nuevas oportunidades económicas y mayor fluidez en los ingresos durante 2026.
Dorado, éxito y reconocimiento
El dorado está ligado al lujo, al logro de metas y al reconocimiento profesional. Es ideal para quienes buscan ascensos, crecimiento laboral o consolidar proyectos importantes.
Una prenda íntima en tono dorado potencia la energía de la seguridad y el merecimiento.
Tonos ideales para el amor y las relaciones
Para quienes desean priorizar el amor, la pasión o la armonía afectiva en el nuevo año, estos colores son los más indicados.
Rojo, pasión y atracción
El rojo es el color del deseo, la intensidad y la vitalidad. Usar ropa interior roja en Año Nuevo está asociado con atraer un amor apasionado, reavivar la chispa en una relación existente o potenciar la confianza personal en el plano romántico.
Rosa, amor estable y armonía
Más suave que el rojo, el rosa representa el amor sincero, la ternura y el equilibrio emocional.
Es el color ideal para quienes buscan una relación estable, duradera o mejorar la comunicación y la paz en los vínculos afectivos durante 2026.
Colores para la salud, la calma y nuevos comienzos
No todos los deseos pasan por lo material o lo romántico. Para quienes priorizan el bienestar integral y el equilibrio personal, estas opciones son clave.
Verde, salud y renovación
El verde simboliza crecimiento, sanación y renovación.
Elegir ropa interior verde para recibir el Año Nuevo es una forma de atraer bienestar físico, energía vital y procesos de cambio positivos a lo largo de 2026.
Azul, calma y estabilidad emocional
El azul está asociado a la tranquilidad, la serenidad y la claridad mental.
Es ideal para quienes desean un año más equilibrado, con menos estrés y mayor estabilidad emocional.
Colores que conviene evitar en la ropa interior de Año Nuevo
Así como hay tonos que potencian ciertas energías, otros pueden no ser los más adecuados para iniciar un nuevo ciclo:
Negro
Aunque es elegante, el negro se asocia al cierre y a la absorción de energía. Puede transmitir estancamiento si se usa como único color.
Gris
Representa neutralidad e indecisión, poco alineado con la intención de comenzar un nuevo año con impulso.
Blanco
Simboliza pureza, pero usado solo puede reflejar falta de intención. Si se elige, conviene combinarlo con algún detalle de color.
Elegir el color de la ropa interior para recibir el Año Nuevo 2026 es un gesto íntimo y personal, pero cargado de simbolismo. Más allá de la creencia, la clave está en definir qué deseo se quiere priorizar y comenzar el año con una intención clara.
Ya sea amor, dinero, salud o renovación, el color elegido funciona como un recordatorio interno de aquello que se quiere atraer. Y a veces, los rituales más simples son los que mejor nos ayudan a empezar un nuevo ciclo con energía positiva y convicción.
