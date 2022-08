Los hoteles, cada vez más verdes

La ola verde crece en la Argentina y se afianza en la hotelería con establecimientos sustentables. En el país hay 132 hoteles que integran el programa Hoteles Más Verdes, una certificación de hotelería sustentable creada hace 10 años por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Los hoteles certificados con la ecoetiqueta utilizan un sistema de gestión que busca la conservación y mejora del patrimonio cultural y natural del destino, entre otros puntos.

“Argentina está por encima de Costa Rica y Chile, por ejemplo, en hoteles certificados. El primer año, cuando se creó Hoteles Más Verdes se incorporaron solo dos hoteles; en el segundo ya había 23″, cuenta Roberto Amengual, director de la AHT. El directivo explica que con la certificación se abordan diferentes niveles, como el cuidado de recursos naturales (gas, energía, agua), separación de residuos y un trabajo con la cultura local, que genere un círculo virtuoso. “Es un trabajo a lo largo del tiempo, un camino largo con grandes impactos en muchas áreas. No todos los hoteles certificados son con cero impacto ambiental, sino que van cumpliendo indicadores. Muchos se van transformando. Las decisiones que se toman impactan en el futuro: pueden significar incluso un gran ahorro económico. Hay detalles, como poner duchas con difusor, que ayudan a ahorrar agua y no afectan la calidad del baño”, explica.

La gran pregunta es si los pasajeros valoran estas iniciativas sustentables y si están dispuestos a pagar más por alojarse en un establecimiento que cumpla con estos criterios. “Antes no lo valoraban, no querían pagar más, pero las nuevas generaciones sí, toman conciencia sobre el cuidado medioambiental. Los hoteles nórdicos son referentes, además son muy ayudados por las políticas públicas. Por ejemplo, es difícil hacer separación de residuos si desde el municipio no tienen implementados programas de separación y reciclado”, agrega. También hay muchos otros hoteles que sin ser certificados, iniciaron el camino hacia la sustentabilidad.

Cuatro en el podio

En el marco de Hotelga, el encuentro anual de hotelería y gastronomía, que se realiza entre el martes y el jueves próximo en La Rural, tendrá lugar el Concurso de Hotelería Sustentable, bajo el lema “Acciones que crean historia”. Los finalistas, elegidos por la organización, son CasArtero Ecoposada, Las Balsas Relais & Chateaux, Ecohotel Posta de Purmamarca y Posada Rural La Matilde.

Detrás de estos nombres hay historias de emprendedores que lograron posicionar sus hoteles con desarrollos sustentables.

CasArtero, en San Rafael, Mendoza, ubicado entre fincas de viñedos y olivares, es un muy buen exponente de hotel ecológico: se creó de cero justo antes de la pandemia con sistemas constructivos amigables con el medio ambiente que incluyen paneles solares para generar agua caliente y calefacción en las habitaciones, tratamiento de aguas y containers marítimos en desuso como habitaciones y desayunador. Definitivamente alejado de una construcción tradicional.

Los curiosos containers en desuso que en la posada ecológica CasArtero, en San Rafael, transformaron en habitaciones, contribuyendo a la economía circular

Con más de 25 años al pie del Cerro de los Siete Colores, el Ecohotel Posta de Purmamarca, en Jujuy, es referente de sustentabilidad. El 90% de los residuos los gestionan ellos y se usa para otra cosa. El 50% va para compost. Con ese compost, con técnicas locales que utilizan materiales naturales y renovables, hicieron adobe y ladrillos para una ampliación del hotel y los metales los llevan a una chatarrería. Hace más de 10 años que no compran bolsas de residuos.

En el Ecohotel Posta de Purmamarca, en Jujuy con el compost construyeron ladrillos de adobe para una ampliación FLORENCIA_RIVERO

Cuentan con un sistema de calefacción solar, con cocina solar y calefón solar. También un sistema de reciclado de agua de lavarropas, que se usa para riego, entre muchas otras gestiones e innovaciones.

Comarca La Matilde, en San Javier, Córdoba, se define como una finca biodinámica, que es un paso más que la producción orgánica, que incluye la relación lunar y astral con los seres vivos, en este caso con los vegetales.

La Matilde, un aposada biodinámica en Traslasierra: fue construida con adobe y se utilizaron pinturas naturales para las paredes del interior y exterior

La posada fue construida con adobe, con bloques de barro, yeso y engrudo cocinados a leña. Se utilizaron pinturas naturales hechas a base de caseína de leche para los interiores y baba de cactus, para las exteriores. Las aberturas fueron hechas con durmientes de ferrocarril en desuso y los techos, con maderas de bosque seco. Además, hacen reciclaje de aguas y cuentan con paneles solares.

El cuarto hotel, Las Balsas, es un clásico de Villa La Angostura, con servicios de primer nivel. Durante la pandemia les surgió la necesidad de reducir los 1200 kilos de residuos que generaban por mes. Se organizaron y comenzaron a producir compost, que ahora utilizan para la huerta orgánica.

Se puede votar por redes sociales y ganar un viaje para dos personas a alguno de los hoteles finalistas. Además, participar de la Jornada Sustentable que se realizará el miércoles en Hotelga en el marco de los 10 años de Hoteles más Verdes.