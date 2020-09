¿Los jeans deben ir al freezer en lugar del lavarropas?

Los expertos en moda tienen diversas posturas respecto de cuándo se lavan los jeans. Crédito: Pixabay

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 17:45

Desde hace años que existe un debate respecto de la limpieza de los jeans. De hecho, hay quienes sostienen que no se lavan, algunos opinan que su limpieza dependerá de la cantidad de veces de utilización e incluso otros tantos aseguran que lo ideal para quitarle olores es colocarlo en el freezer. ¿Qué dicen los expertos?

La diseñadora Stella McCartney, por caso, opinó en el diario The Observer que no hay que lavar la ropa, salvo que se manche con alguna sustancia o se impregne de malos olores. "Dejas que la suciedad se seque y luego la cepillas. Una regla básica en la vida: si realmente no necesitas limpiar algo, no lo hagas", dijo la hija del ex Beatle. Si bien no precisó que se refería a los jeans, se presupone que su máxima aplica más aún para una prenda que se caracteriza por su rusticidad.

Chip Bergh, el consejero de la famosa marca Levi's, sugirió que los jeans no deben lavarse nunca. De hecho, él mismo aseguró no los lava porque porque se gastan, según un artículo del portal español El Economista. El empresario arguye que al no lavarlos, los vaqueros estarán siempre como el primer día y, sobre todo, que a cuanto más uso de detergente y lavadora, peor será para el medio ambiente.

En el mismo sentido, Tommy Hilfiger, fundador de la empresa multinacional estadounidense que lleva su nombre y se dedica al diseño de ropa, aseguró que jamás lavaba sus jeans.

Mientras que David Ruiz Busqueta, responsable de Denim de Desigual Woman, aconsejó lavar los vaqueros sólo cuando realmente estén sucios con manchas importantes. Asimismo, el diseñador opinó que su limpieza dependerá de la periodicidad de uso de la prenda y para qué sea utilizada. Es decir, el desgaste es diferente para una persona que trabaja en una oficina que para otra que lo haga en una obra en construcción.

Respecto de colocarlos en el congelador de la heladera, Jac Cameron, directora creativa y co-fundadora de AYR, una empresa de moda para mujeres, opinó: "El beneficio del freezer hace que el tono y la forma quede preservado mientras que se elimina efectivamente la bacteria gracias al frío".

La diseñadora explicó a la revista de moda Who What Wear que dobla sus jeans, los pone en una bolsa de plástico y los mete en el freezer durante la noche para mantenerlos perfectos. "Esto mata las bacterias sin perder la forma y el color del denim. El proceso no saca las manchas visibles, solamente elimina los olores que pueda tener la prenda", explicó.