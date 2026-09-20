Los médicos coinciden: tomar té de jengibre después de cenar aporta beneficios clave para cuidar los riñones

Actualmente, se han creado nuevas tendencias en el mundo con el fin de cuidar diferentes órganos del cuerpo, como los riñones. Esta parte con forma de frijol no solo produce orina, sino que también se encarga de filtrar la sangre, eliminar desechos y mantener un equilibrio en el agua y los electrolitos que circulan en el organismo. La revista experta en nutrición EatingWell da algunas pautas que podrían mejorar el cuidado renal.

Según esta revista, los riñones también generan glóbulos rojos y contribuyen a una correcta salud ósea. Por eso, recomiendan mantener hábitos saludables, aunque aseguran que ningún alimento o bebida puede proteger al organismo por sí solo. Sin embargo, sí hay algunos que pueden traer beneficios inesperados.

Según varios nutricionistas mencionados por EatingWell, calentar agua y preparar una taza de té de jengibre justo después de la cena puede ser una opción para reconfortar y cuidar la salud renal. Los expertos señalan que este rizoma ayuda a que los riñones funcionen de forma óptima y a que el cuerpo se mantenga hidratado.

Si bien la recomendación principal es hidratarse directamente con agua, Betz señaló que “variar las bebidas, como el té de jengibre, podría ayudar a prevenir la deshidratación" Blog Hogar MAPFRE

La nutricionista Melanie Betz señaló: “La hidratación es clave para mantener los riñones sanos y prevenir los cálculos renales”. Y recalcó que, cuando estos no se encuentran bien, lo que se supone que debe ser desechado se concentra en la sangre y hace que los riñones deban trabajar más para poder filtrarlo.

Si bien la recomendación principal es hidratarse directamente con agua, Betz señaló que “variar las bebidas, como el té de jengibre, podría ayudar a prevenir la deshidratación”, aunque enfatiza en beber más líquidos para ayudar a prevenir riesgos asociados.

Por otro lado, la también nutricionista Jen Hernandez contó para EatingWell que “el jengibre contiene también gingerol, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes”, lo que podría ser beneficioso para el organismo.

Además de su delicioso sabor, el jengibre ofrece una variedad de beneficios (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Además, añadió que “la inflamación crónica influye en la progresión de la enfermedad renal, especias como el jengibre pueden ser una forma sencilla de ayudar al organismo sin necesidad de tomar suplementos”. Sin embargo, pide que las personas no se queden solo con esto, sino que implementen dietas con alimentos antiinflamatorios, como las nueces o el yogur natural estilo griego.

Este té puede aportar beneficios en personas que no sufren de enfermedades renales. No obstante, quienes presenten complicaciones en los riñones deben tener en cuenta sus necesidades particulares antes de incorporar esta bebida a su dieta, aunque podría ser de ayuda. Según palabras de Hernández, “el jengibre es naturalmente bajo en potasio, fósforo y sodio, lo que lo convierte en uno de los alimentos más fáciles de incorporar a una dieta que favorezca la salud renal, sin necesidad de controlarlo tan de cerca como a otros alimentos y bebidas”, puntualizó.

Por Juan Sebastián Cardona Bernal