Los médicos le dijeron que tenía ansiedad, pero cuando supo el diagnóstico exacto quedó devastada

A principios del 2020, Angelina Cubero, de Nueva Jersey, Estados Unidos, recibió un diagnóstico que cambió radicalmente su vida. Ante un chequeo de salud, tras sufrir por meses dolencias que no la dejaban tranquila, los médicos finalmente comprobaron lo peor: tenía esclerosis múltiple. Si bien la noticia la devastó, no fue un obstáculo para alertar a las demás personas sobre los síntomas que tuvo con el objetivo de evitar que pasen por una experiencia similar.

Según consignó la mujer de 27 años en declaraciones al medio The Sun, todo comenzó en el 2017, cuando se le volvió habitual tener dolores de cabeza que día a día empeoraban más. Para aquel entonces, y ante una gran preocupación, acudió a su médico de cabecera para averiguar qué era lo que sucedía.

Sin embargo, el especialista le dijo que simplemente tenía ansiedad: “Estaba paralizada por síntomas constantes que afectaban mi capacidad para realizar las tareas cotidianas y desesperada por encontrar una explicación para la confusión mental, las migrañas frecuentes y el dolor y el entumecimiento constantes en las piernas”.

Mes a mes, las respuestas de los profesionales eran las mismas: que no parecía estar enferma, que era joven para tener una enfermedad grave y hasta le dijeron que somatizaba su estrés cotidiano.

“Fui al médico, a urgencias y especialistas, pero no recibía respuestas claras. Decían: ‘Te ves bien. No te ves enferma. Todas tus pruebas me parecieron normales’. La única razón que me daban era que sufría de ansiedad”, detalló.

Tras estas actitudes, Angelina realizó sus propias investigaciones y, tres años más tarde, dio con la clave. “Obtuve el nombre de mi trastorno luego de que una resonancia magnética me detectara múltiples lesiones y placas en el cerebro”.

Si bien los resultados le trajeron tranquilidad, quedó atónita e indignada por todo el tiempo que perdió en diversos establecimientos médicos. “Nunca había oído hablar de la enfermedad antes de descubrir que la tenía. Tuve que hacer mi propia investigación para descubrir qué es la esclerosis múltiple y fue aterrador. Había tantas preguntas que tenía, y fue realmente difícil encontrar esas respuestas”, aseveró.

Con la esperanza de evitar que otros pasen por su terrible experiencia para obtener un diagnóstico, ahora quiere crear conciencia sobre la enfermedad. En este sentido, citó tres señales de advertencia que a ella la alarmaron:

Niebla mental : se trata de episodios de confusión, olvidos, problemas de concentración y falta de destrezas mentales. Según informó, esto ocurre debido al daño a la mielina que produce el trastorno, lo que deja vulnerable al cerebro y otras partes del sistema nervioso.

: se trata de episodios de confusión, olvidos, problemas de concentración y falta de destrezas mentales. Según informó, esto ocurre debido al daño a la mielina que produce el trastorno, lo que deja vulnerable al cerebro y otras partes del sistema nervioso. Entumecimiento y hormigueo en las piernas : causa una falta de movilidad en las extremidades. A medida que la capa aislante que rodea los nervios del cuerpo comienza a deteriorarse y se dañan.

: causa una falta de movilidad en las extremidades. A medida que la capa aislante que rodea los nervios del cuerpo comienza a deteriorarse y se dañan. Migraña: si bien es habitual que las personas sufran de dolores de cabeza, advirtió que los pacientes que padecen esclerosis múltiple tienen más probabilidades de experimentarlos.

Si bien hoy está bajo un tratamiento, después de su experiencia Cubero sigue firme con el fin de informar sobre la enfermedad autoinmune para que todas las personas obtengan certeros resultados médicos.

