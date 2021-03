Los príncipes Harry y William volvieron a hablar tras la entrevista con Oprah: “No fue productivo”

Por primera vez luego de que se emitiera la polémica entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry dieron a Oprah, el duque de Sussex habló con su padre, Carlos, y su hermano, William. Según trascendió, tras las escandalosas declaraciones de la pareja sobre el entorno real, el príncipe reanudó conversaciones con su círculo familiar, aunque no habrían sido “productivas”.

Días atrás, Meghan y Harry dieron una entrevista a la popular presentadora estadounidense. En ese reportaje, se habló, entre otros temas, de la frialdad con la que la realeza británica acogió a Meghan y de las “preocupaciones” de la familia real por el color de la piel de Archie, el primer hijo de los duques de Sussex. La entrevista fue un duro golpe a la corona, en particular por las acusaciones sobre el supuesto racismo con el que habrían tratado la llegada de la nueva integrante de la familia.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, con Oprah

Gayle King, amiga de Markle, habló con CBS y contó que, tras el reportaje, Harry retomó conversaciones con su padre y hermano: “Bueno, de hecho los llamé para ver cómo se sentían, es cierto”, dijo King. “Harry habló con su hermano y con su padre. Lo que me contaron es que esas conversaciones no fueron productivas. Pero están contentos de haber iniciado una conversación al menos”, añadió la mujer.

Tras la polémica entrevista que Harry y Meghan dieron a Oprah, el duque de Sussex reanudó conversaciones con el entorno real Tolga Akmen - AFP

El contacto entre Harry, Carlos y William no fue la única consecuencia de aquella entrevista. Tras las acusaciones, la familia real se posicionó al respecto. “No somos una familia racista”, dijo William a la prensa días atrás, durante un evento al que asistió con Kate Middleton. En esa circunstancia, se le preguntó si ya había hablado con Harry tras la entrevista. “No, todavía no he hablado con él, pero lo haré”, anticipó.

En tanto, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado el martes pasado, luego de que se emitiera el programa de Oprah. “Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de cuán desafiantes fueron los últimos años para Harry y Meghan”, asegura el documento. “Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, añade.

LA NACION