Los psicólogos afirman sobre los que se quejan todo el tiempo: “El lamento crónico tiene un impacto significativo en la salud emocional, mental e incluso física”

Frases como “todo me sale mal”, “siempre tengo mala suerte” o “nadie me entiende” forman parte de un repertorio habitual en personas que atraviesan estados de ánimo complejos. Si bien estas expresiones parecen simples muestras de descontento, la psicología advierte que su repetición constante oculta procesos mentales profundos. Los especialistas señalan que existe una relación directa entre esta conducta y fenómenos específicos como la rumiación cognitiva y la victimización. Estos patrones, lejos de ser reacciones aisladas, alimentan una inestabilidad emocional persistente que condiciona el día a día de quienes los padecen.

La queja constante afecta nuestra salud izusek - E+

La rumiación cognitiva se define, según los profesionales del área, como un ciclo de pensamientos repetitivos que no conducen a una resolución. El individuo se atrapa en preocupaciones que no puede solucionar, lo cual genera un malestar ininterrumpido. Al compartir estas inquietudes de forma mecánica, la persona refuerza su rol de alguien que se queja por sistema. Esta dinámica se combina con la victimización, un patrón donde el sujeto siente que su estado de ánimo escapa a su control. El afectado percibe que los factores externos o las acciones ajenas dominan su realidad, lo que le impide tomar una postura activa frente a los desafíos cotidianos.

La baja tolerancia a la frustración es otro componente central. Ante contratiempos menores, estas personas experimentan emociones negativas como ansiedad, irritabilidad o tristeza, las cuales transforman rápidamente en quejas verbales. Este rasgo, vinculado al neuroticismo, intensifica la reacción frente a cualquier obstáculo. Según los expertos consultados en el material analizado, este perfil psicológico impacta negativamente en la calidad de vida: “El lamento crónico tiene un impacto significativo en la salud emocional, mental e incluso física”.

El efecto de esta conducta excede el plano individual. Los especialistas destacan que el hábito de la queja constante deteriora los vínculos personales y sociales. La actitud negativa bloquea la búsqueda de soluciones constructivas y favorece la perpetuación de un clima hostil en el entorno. Las personas que presentan estos rasgos suelen ser más sensibles al estrés y muestran una respuesta más intensa frente a problemas que, para otros individuos, resultan triviales o manejables. El problema principal reside en que el proceso mental no se detiene en el hecho concreto, sino que se expande hacia una forma de percibir la vida donde el conflicto siempre ocupa el lugar central.

Los psicólogos sostienen que reconocer este mecanismo es el primer paso para modificar la conducta, dado que la queja constante se convierte en un bucle que impide el bienestar mental. La ciencia confirma que el enfoque negativo no es solo una elección de personalidad, sino un patrón de pensamiento que requiere atención para evitar consecuencias mayores en la salud integral. Los resultados de este estudio invitan a observar los propios discursos cotidianos y a cuestionar la raíz de la insatisfacción permanente. La transformación de estos hábitos complejos resulta esencial para mejorar la convivencia y recuperar la estabilidad emocional perdida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.