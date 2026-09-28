Los psicólogos coinciden en que quienes priorizan a los animales sobre los extraños no son moralmente indiferentes, sino que reaccionan a la vulnerabilidad

Mostrar mayor predisposición a ayudar a un animal que a una persona desconocida no está asociado con una menor preocupación general por los demás, según un nuevo estudio. Una investigación con 407 universitarios encontró diferencias en las respuestas frente al dolor de humanos, mascotas y animales de granja, y plantea que la vulnerabilidad percibida podría contribuir a explicarlas.

La investigación se enfocó en la ayuda a animales y personas

La investigación fue realizada por María Suñol, Brock Bastian y Marina López-Solà y publicada el 2 de marzo de 2026 en Scientific Reports.

El objetivo fue analizar cómo las personas perciben el sufrimiento y manifiestan su intención de ayudar cuando quien padece pertenece a distintas especies.

La percepción de vulnerabilidad podría influir en la mayor disposición a ayudar a los animales, según los autores (Foto: FreeP¡CK)

Para hacerlo, los especialistas desarrollaron una prueba denominada Cross-Species Pain Empathy Task (C-SPET).

Durante el experimento, observaron 36 imágenes de humanos con perros y gatos, animales de granja, vacas y cerdos. Algunas mostraban heridas visibles y otras partes del cuerpo sin señales de lesión.

Después de cada imagen, los participantes debían indicar cuánto dolor creían que experimentaba el individuo observado y qué proporción de su tiempo libre semanal estarían dispuestos a dedicar a ayudarlo a recuperarse.

En términos generales, expresaron una mayor intención de ayudar a los animales que a los humanos. Los autores plantearon como posible explicación que otras especies sean percibidas como más indefensas, dependientes o vulnerables.

Vulnerabilidad: las conclusiones sobre la investigación de animales y humanos

Las respuestas también cambiaron según se tratara de mascotas o animales de granja y de si existían señales visibles de dolor.

Cuando las imágenes no mostraban una herida, los participantes atribuyeron mayor sufrimiento a los animales de granja que a las mascotas y manifestaron más intención de ayudarlos. Los autores plantearon que una posible explicación es que las personas incorporen lo que conocen o imaginan sobre las condiciones de vida de vacas y cerdos al evaluar su bienestar.

Los investigadores compararon las respuestas frente al dolor de humanos, perros, gatos, vacas y cerdos (Foto: Pexels)

Ante lesiones visibles, la tendencia cambió. En este caso, las mascotas fueron percibidas como más sufrientes y generaron una mayor intención de ayuda. Entre las posibles explicaciones, el trabajo menciona la familiaridad y los vínculos que las personas suelen establecer con perros y gatos.

A su vez, priorizar la ayuda hacia otras especies frente a los humanos se relacionó con actitudes más positivas hacia los animales y menores niveles de prejuicio.

Los investigadores evaluaron variables como:

Empatía

Altruismo

Preocupación moral

Solidaridad con los animales

Especismo

Orientación hacia la dominancia social

Experiencias relacionadas con el dolor

Qué significa preferir ayudar a un animal antes que a una persona

Según los especialistas de Scientific Reports, los resultados no permiten establecer un perfil psicológico universal de quienes muestran mayor disposición a ayudar a un animal que a un desconocido.

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La muestra estuvo compuesta por estudiantes universitarios y el experimento midió respuestas ante imágenes, pero no observó su comportamiento frente a situaciones reales ni los obligó a elegir directamente entre ayudar a una persona o a un animal.

El trabajo muestra que la respuesta frente al sufrimiento puede variar según la especie, la presencia de señales visibles de dolor y determinadas actitudes individuales.

Los científicos también señalan que la percepción del sufrimiento animal puede estar relacionada con factores como la familiaridad, la similitud que se percibe con los humanos, la inteligencia atribuida a cada especie y el papel que los animales ocupan en la vida de las personas.