Mascotas: qué siente tu gato cuando le parpadeas lentamente y por qué deberías hacerlo ya mismo

Si alguna vez notaste que tu gato te mira fijamente y luego cierra los ojos con lentitud, no está a punto de dormirse ni te está ignorando. Está comunicándose. En el mundo felino, ese gesto tiene un significado preciso y profundo: es una declaración de confianza. Los etólogos y veterinarios especializados en comportamiento animal lo llaman el “beso de gato”, y un estudio demostró que funciona en ambas direcciones.

Qué significa el parpadeo lento en el lenguaje de los gatos

Para entender por qué cerrar los ojos es tan significativo para un gato, hay que pensar como un depredador. Los gatos son cazadores solitarios cuyos sentidos están calibrados para detectar amenazas en fracciones de segundo.

Cerrar los ojos voluntariamente frente a otro ser vivo es un acto de vulnerabilidad deliberada.

Sarah Ellis, experta en comportamiento felino de la Universidad de Lincoln, lo explica así: el beso de gato se refiere al parpadeo lento y deliberado que los gatos hacen cuando se sienten cómodos y seguros en presencia de otro gato o de un humano.

Este gesto se observa entre gatos que conviven pacíficamente, entre madres y crías, y entre gatos y sus humanos de confianza.

Qué dice la ciencia sobre el parpadeo lento entre humanos y gatos

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports, realizado por investigadores de las universidades de Sussex y Portsmouth, aportó la primera evidencia experimental sobre este comportamiento.

El equipo, liderado por la doctora Tasmin Humphrey y la profesora Karen McComb, diseñó dos experimentos.

En el primero, los dueños de 21 gatos parpadeaban lentamente cuando su mascota los miraba. Los resultados mostraron que los gatos eran significativamente más propensos a devolver el parpadeo lento en comparación con situaciones sin interacción.

En el segundo experimento, un investigador desconocido para los gatos realizaba el mismo gesto. Los felinos también respondieron con parpadeo lento y mostraron mayor disposición a acercarse a la mano extendida del desconocido.

Karen McComb declaró que este estudio fue el primero en investigar experimentalmente el rol del parpadeo lento en la comunicación entre gatos y humanos, y que sus hallazgos podrían usarse para evaluar el bienestar de los gatos en entornos veterinarios y refugios.

Cómo hacer el “beso de gato” correctamente para fortalecer el vínculo

Elegir un momento en que el gato esté relajado, preferiblemente recostado o en posición de descanso.

Establecer contacto visual suave, sin mirar fijamente (la mirada fija es una señal de confrontación para los gatos).

Cerrar los ojos lentamente, mantenerlos cerrados un par de segundos y luego abrirlos con la misma suavidad.

Esperar. Si el gato devuelve el gesto, es una señal clara de que el vínculo es sólido.

No forzar la interacción si el gato mira hacia otro lado o se aleja.

Los veterinarios especializados en comportamiento felino recomiendan esta práctica especialmente con gatos tímidos, rescatados o que están en proceso de adaptación a un nuevo hogar.

El parpadeo lento puede acelerar la construcción de confianza de una forma que las caricias o los premios no siempre logran.

Tasmin Humphrey señaló que es posible que los gatos hayan desarrollado este comportamiento porque los humanos los recompensaban por responder al parpadeo lento.

También sugirió que el gesto podría haber comenzado como una forma de interrumpir una mirada ininterrumpida, que en la interacción social felina resulta potencialmente amenazante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.