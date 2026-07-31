Los psicólogos concuerdan: “El desorden dificulta la organización y la realización de las tareas”

Una obligación puede parecer más difícil cuando el entorno está saturado. Frente al desorden, un psicólogo afirma que la salida no exige reorganizar toda la casa de una vez: una acción pequeña puede aliviar la tensión y facilitar el siguiente paso.

Por qué el desorden dificulta la realización de las tareas, según un psicólogo de Chicago

En el artículo How People Can Deal with Their Clutter, publicado por Psychology Today, el psicólogo Joseph Ferrari, profesor de la Universidad DePaul de Chicago, respondió a las consultas más frecuentes de sus lectores sobre la acumulación de objetos.

Joseph Ferrari analizó los efectos psicológicos de acumular objetos Magnific

La investigación de Ferrari alcanzó reconocimiento internacional por el estudio de las causas y las consecuencias de la procrastinación crónica. El especialista explicó que las personas buscan una organización y una progresión lineal, en la que cada acción sucede después de la anterior.

La acumulación interrumpe esa secuencia e impide disponer del trabajo necesario para completar las actividades. Ordenar permite disminuir la ansiedad y obtener una sensación de logro.

Por ese motivo, Ferrari recomienda comenzar con algo sencillo, ya que finalizar una acción limitada fortalece la confianza para afrontar la próxima. Además, según la mirada del experto, conservar una gran cantidad de pertenencias también puede representar un gasto. Algunas personas incluso alquilan depósitos para guardar más cosas, por lo que Ferrari aconsejó “preservar los vínculos, no las reliquias”.

El psicólogo explicó cómo influye la acumulación en la satisfacción personal

Uno de los lectores planteó que muchas personas consideradas geniales viven rodeadas de objetos y preguntó si la búsqueda de un ambiente sereno podía convertirse en una distracción. Ferrari respondió con humor, pero diferenció esas figuras de los resultados obtenidos en sus investigaciones.

Sus estudios muestran que la acumulación interfiere con la satisfacción vital y puede generar arrepentimiento por oportunidades perdidas. El especialista consideró que una vida organizada y eficiente resulta positiva, aunque aclaró que la búsqueda del orden no debe transformarse en una conducta neurótica.

Ferrari también afirmó que existe una relación entre la postergación y las expectativas demasiado elevadas, aunque advirtió que se trata de un vínculo complejo. Los procrastinadores suelen elaborar excusas y pueden afirmar “soy perfeccionista, no procrastino” para justificar la demora.

El investigador profundizó en la relación entre procrastinación y perfeccionismo en Still Procrastinating? The No Regrets Guide to Getting It Done, publicado en 2010. También fue coautor de Procrastination and Task Avoidance: Theory, Research, and Treatment y coeditor de Counseling the Procrastinator in Academic Settings.

Cómo comenzar a ordenar el espacio y la mente

La recomendación central consiste en concentrarse en el presente y elegir un objetivo delimitado. Un cajón, un estante o la mitad de un armario pueden funcionar como punto de partida antes de continuar con otro sector al día siguiente.

Los pequeños logros fortalecen la confianza para continuar con el orden, según el psicólogo Magnific

Ferrari sostuvo que las personas no necesitan alcanzar la perfección y destacó el valor de los errores para el crecimiento. Para explicar ese principio, comparó el proceso con las flores: necesitan sol, pero también lluvia, aunque no en exceso.

La reducción de las distracciones permite enfocar la atención en aquello que se encuentra frente a la persona.