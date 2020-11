Marina Gambier Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 13:28

El logo del último proyecto de Santiago Ruiz tiene cuatro palitos: tres iguales y uno ligeramente distinto. Los iguales representan a sus hermanos, y el distinto a él, confiesa este emprendedor cordobés que armó una empresa constructora a mediados de la década pasada, rompiendo con una larga tradición familiar vinculada al campo. Lucy's house es el nombre de la flamante vivienda modular transportable que diseñó y construyó íntegramente en su fábrica, donde además de casas produce grandes estructuras para industrias. "Viví en los Estados Unidos dos años, compraba departamentos para arreglar y luego los vendía. Allá el sistema le hace la vida mucho más fácil a la gente, y eso es lo que me gusta hacer: de la nada crear algo, una casa, un galpón, y facilitarles las cosas a los clientes. Los americanos hacen cosas muy buenas, y rápido. Las viviendas modulares se construyen en tiempo récord y la ventaja respecto del ladrillo común es mayor, pese a los prejuicios que hay en este país con el Steel framing. Tiene 40% más de beneficios como aislante acústico y térmico, entre otras virtudes. Con este sistema no hay problemas de humedad, si querés hacer modificaciones las hacés en el mismo día, se te rompe un caño y lo arreglas sin romper" describe.

Lucy, la casa liviana y transportable

Ni grandes superficies ni en lugar fijo

Lucy's house, bautizada así en honor a su madre, se inspira en una demanda creciente de parejas jóvenes y personas solas que no quieren vivir en grandes superficies ni atados a un lugar fijo. Desarrolada en módulos de 30 metros cuadrados, ultraequipada, se arma en uno o dos meses y se coloca en cualquier terreno, tantas veces como el usuario quiera mudarse. La diferencia con otros sistemas móviles es que Lucy pesa menos. "La gente de menos de cuarenta años no quiere saber nada con el ladrillo, 'quiero steel frame', te dicen, 'ya lo conozco, lo averigüe, sé cuáles son los beneficios'. No hace falta que les expliques nada. Me encanta cuando viene un cliente así: quieren tener lo justo, estar cómodos, que sea lindo y no atarse a nada. Y es así. Un día te cansás de vivir en Córdoba y te la llevas a La Cumbrecita, o a donde quieras. Ese concepto es fantástico: vivo donde tengo ganas. Es cómoda, cálida, luminosa. La presentamos hace unas semanas y ya tenemos siete encargadas" dice y agrega que es una solución habitacional ideal para zonas campestres.

Lucy, la casa liviana y transportable

Corazón de hierro y acero

"La estructura es 70% hierro y perfilería de acero. De montaje rápido, la producción se realiza un 90% en fábrica y se traslada directamente para su instalación en el terreno. Dado el crecimiento demográfico y los avances tecnológicos, la industria de la construcción civil en todo el mundo está buscando sistemas más eficientes para poder aumentar la productividad, disminuir el desperdicio y cubrir la demanda habitacional. Hace cinco años comenzamos con las viviendas de Steel framing con paneles producidos en taller y luego montados y terminados en obra. Es un sistema en constante evolución, que se adapta a las necesidades de usuarios conscientes y responsables con el medioambiente. Desde ese punto de vista, el acero aparece como una de las alternativas más saludables y capaz de cambiar el panorama. Una casa tradicional en las Sierras de Córdoba puede llevar dos años de obra; una modular toma entre 30 a 60 días, según el tamaño. Para trabajar con este material hace falta profesionales preparados, proyectos detallados e integrados, a fin de minimizar las pérdidas y los plazos".

Diseño: "No es un container"

"No es un container marítimo, vale aclarar, sino una vivienda modular industrializada de diferentes medidas. El container no está pensado para habitar. Si bien es cierto que mediante diferentes técnicas lograron adaptarlos, su función principal sigue siendo transportar carga. Tan es así que es completamente sellado, mientras que a las viviendas modulares se les incorpora elementos tradicionales de toda vivienda. En este caso se completa con materiales sustentables de larga duración".

Un lego a escala

"Como sugiere su nombre, admiten todo tipo de ampliación, en uno o varios niveles. Su característica principal es la flexibilidad: el ocupante puede ajustar el tamaño a sus necesidades, y no hay límite de superficie porque se pueden combinar módulos, al modo de un lego. La única limitación es el tamaño del transporte".

Transportarla

"Una casa de 30 metros cuadrados pesa alrededor de 4000 kilos y su construcción insume 30 días aproximadamente. Se puede trasladar al terreno elegido, cualquier geografía, mediante camiones playos o carretones. No es necesario contar con grúas para subirla, se hace mediante elevadores. El propietario puede moverla a otros lugares de emplazamiento también utilizando un acoplado especialmente construido. En el caso de un módulo de más de 10 metros de longitud o de terrenos montañosos donde el camión no puede llegar, se divide en dos y luego en el lugar se realiza un montaje de costura mediante soldaduras, para unir las partes en un solo módulo. Con respecto a la ubicación en el lote no es necesario hacer ninguna fundación, simplemente se apoya en el suelo".

Lucy, la casa liviana y transportable

Cuánto cuesta

"Nosotros desarrollamos dos tipologías: standard y premium. La premium cuenta con productos de primera calidad, artefactos de decoración, aires acondicionados, cama, sillón cama, piso flotante sintético, losa radiante, mobiliario de cocina, alacena, deck de madera, etc. El costo final depende fundamentalmente de las terminaciones, aunque en promedio la versión premium cuesta desde 800 dólares el metro cuadrado, es decir, un 30% más económica que la tradicional. Una casa de 30 metros puede costar cerca de 22.000 dólares (billete)".

Lucy, la casa liviana y transportable

Servicios

"Admite cualquier tipo de tecnología sustentable: desde energía eléctrica mediante el uso de paneles solares, hasta agua potable a través de la recolección de agua de lluvia o purificada mediante un pozo. Las aguas negras se tratan con biodigestor y luego son canalizadas a una sangría subterránea; también se adaptan a todos los sistemas de domótica y de nano tecnología".