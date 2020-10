Luigi Berlusconi. La boda del hijo menor de Silvio Berlusconi, en Milán

Sin la presencia de su padre, que se recupera de una neumonía por Covid, el hijo menor de Silvio Berlusconi contrajo matrimonio en una íntima ceremonia Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Marina Cociffi
28 de octubre de 2020

Después de nueve años de noviazgo, la pandemia no pudo detener la boda de Luigi Berlusconi (32) y Federica Fumagalli (31) y el 7 de octubre dijeron "sí, quiero" en una íntima ceremonia en Milán. Celebraron su matrimonio bajo estricto protocolo sanitario -con barbijo incluido- y junto a un reducido número de invitados en la capilla de San Sigismondo, dentro de la basílica de Sant' Ambrogio, uno de los lugares más emblemáticos de Milán.

EL GRAN AUSENTE

La boda tuvo unos cuarenta invitados y hubo una importante ausencia con aviso: la del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi (84). El padre del novio no pudo acudir al enlace de su hijo menor, ya que aún se encontraba convaleciente después de haber batallado contra una neumonía por coronavirus, que lo tuvo hospitalizado del 4 al 14 de septiembre en la clínica San Raffaele de Milán. "Fue la prueba más peligrosa de mi vida", contó el ex mandatario al salir de su internación. Aunque ya se encontraba en su hogar al momento de la boda, y finalmente había dado negativo en el test del Covid -después de dar positivo durante un mes tras su contagio-, decidió no asistir a la ceremonia. El de Silvio no fue el único caso de Covid en la familia: en septiembre sus hijos Luigi y Bárbara, y su novia, la diputada Marta Fascina (30), también dieron positivo.

Luego de batallar contra una neumonía por coronavirus, Silvio decidió no asistir a la ceremonia religiosa. Pero se acercó después a saludar a los novios en el íntimo festejo que se celebró tras el enlace. En la foto, junto a su primer hijo varón, Pier. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

BLANCA Y RADIANTE

La novia, que conoció al menor de los Berlusconi cuando estudiaban en la Universidad de Bocconi, lució un voluminoso vestido confeccionado por su amiga, la diseñadora Alessandra Rich. El novio, de impecable traje gris, llevó un barbijo blanco. Entre los pocos invitados se encontraban la madre del novio, Verónica Lario (64), las hermanas Bárbara (36) y Eleonora (34) y la hija mayor de Berlusconi, Marina (54), fruto de su primer matrimonio con Carla Dalla' Oglio. Tras la ceremonia religiosa, la fiesta tuvo lugar en la finca de la familia Brianza en Macherio, donde Silvio sí dijo presente.

La novia lució un ampuloso traje, creado por su amiga, la diseñadora Alessandra Rich, que combinó con guantes de seda y zapatos de satén personalizados Fuente: HOLA

Federica, la novia, es hija de un importante empresario textil y tras licenciarse en Derecho trabajó en JP Morgan en Londres, para luego fundar su propia compañía de comunicación, MB Projects, especializada en moda, belleza, hotelería y lifestyle. Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Las hermanas del novio. Bárbara lució un traje de tweed, de la diseñadora Alessandra Rich, la misma elegida por la novia. Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Eleonora llevó un vestido estampado de la misma firma. En la foto junto a su marido, Guy Binns y su hija Flora. Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Marina estuvo acompañada por su marido Maurizio Vanadia y eligió un strapless negro, que combinó con cartera Dolce Gabbanna. Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Luigi y Federica están juntos desde hace nueve años y viven en la primera casa que tuvieron Silvio Berlusconi y su entonces mujer, Verónica Lario, sobre Via Rovani Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Entre los invitados se encontraban la madre del novio, Verónica Lario, las hermanas Bárbara y Eleonora y la hija mayor de Berlusconi, Marina, fruto de su primer matrimonio con Carla Dalla' Oglio Fuente: HOLA - Crédito: PHOTONE

Celebraron su matrimonio bajo estricto protocolo sanitario -con barbijo incluido- y junto a un reducido número de invitados en la capilla de San Sigismondo, dentro de la basílica de Sant' Ambrogio, uno de los lugares más emblemáticos de Milán. Fuente: HOLA

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Nicolas Gerardin

