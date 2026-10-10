Luisa, 101 años: “Ahora hay poca alimentación asequible, pero todo lo que comí en la infancia era fresco”

España es uno de los países europeos con una población más envejecida. En el último año se hicieron populares en las redes sociales entrevistas a personas centenarias de pueblos pequeños que, gracias a sus secretos de longevidad, pasaron a ser voces referentes en la materia. Aquí entra la historia de Luisa, una mujer de 101 que vive en Extremadura y que, en diálogo con el medio Cope, recordó su dieta de la infancia, a la cual le atribuyó su salud de hierro.

En un especial del programa Vivir más años, vivir mejor, la centenaria apareció desde la residencia de ancianos donde vive, San Juan de Dios, y allí hizo referencia a su secreto primordial para llegar sana y activa a los 100.

Luisa, de 101años, recuerda qué comía de joven

Luisa rememoró su juventud y destacó que por ese entonces consumía productos frescos del día, destacando la calidad de la comida de antaño. “Antes comíamos todo al día, venían por la noche las fruteras y descargaban en la plaza de abasto”, comparó.

Durante gran parte de su vida, Luisa comió lo que el campo producía, desde huevos frescos, carne y aves en estado libre, alimentadas por elementos orgánicos. Del pueblo extremeño donde nació, en su adultez se mudó a Sevilla, pero también hizo viajes de turismo en Pamplona y a Florencia. Remarcó que el movimiento siempre fue parte de su rutina, nunca estuvo quieta, aunque admitió que ahora sale menos a la calle tras la rotura de la pelvis.

Luisa recomendó comer alimentos frescos y no ultraprocesados

La longevidad depende de varios factores, desde el ambiente, el entorno en que uno nace y se desarrolla y luego la alimentación. Actualmente, el auge de los ultraprocesados afecta a la población joven con productos de baja calidad y con altos niveles de azúcar y sodio.

Secretos para la longevidad

Considerando los factores alimenticios, los vínculos sociales y el entorno, para alcanzar una adultez mayor saludable, los expertos recomiendan:

1. Movete más

Lo primero que sugieren los especialistas es mantener tu cuerpo activo. Esto se debe a que un estudio tras otro ha demostrado que el ejercicio reduce el riesgo de muerte prematura.

La actividad física mantiene al corazón y al sistema circulatorio sanos y protege de muchas enfermedades crónicas que afectan el cuerpo y la mente. Además, fortalece los músculos, lo cual reduce los riesgos de sufrir caídas en las personas mayores.

2. Comé más frutas y verduras

Los expertos no recomiendan llevar una dieta específica, sino que, por lo general, aconsejan comer con moderación y tener el propósito de comer más frutas y verduras y menos alimentos procesados.

3. Dormí lo suficiente

En ocasiones, pasamos por alto el sueño, pero desempeña un papel fundamental en el envejecimiento saludable. Las investigaciones revelaron que la cantidad de sueño que una persona tiene en promedio cada noche está relacionada con el riesgo de muerte por cualquier causa y que tener un sueño de calidad de manera constante puede sumar varios años a la vida de una persona.

4. Atendé tus padecimientos crónicos

Todos los hábitos saludables mencionados anteriormente ayudarán a controlar afecciones como el colesterol, la diabetes, enfermedades cardíacas y el Alzheimer, entre otras. Los expertos aseguran que es fundamental seguir los consejos del médico para mantener la situación bajo control.