Lujos ridículos: bañeras de oro, los Rockefeller y las luchas que dieron vida a la era dorada de EE.UU y a la nueva serie del creador de Downton Abbey

Mirar las historias de los procesos de construcción de las naciones en el “nuevo” continente, significa encontramos con un crisol de situaciones. Desde aquellos inmigrantes que buscaban un exitoso futuro en la tierra por conquistar, hasta quienes llegaron con los viejos hábitos y su única intención era extender territorialmente el alcance de su poder. Así es cómo se dieron antagonismos entre lo viejo y lo nuevo, el pasado y el futuro, la tradición y las nuevas formas.

La era dorada (conocida en inglés como the gilded age) se trata del período entre 1870 y 1900 en donde , en el norte y oeste de Estados Unidos, se dio -gracias a la industrialización- un crecimiento absoluto de la riqueza . Y con ese caudal casi infinito de dinero, llegó el resto: el glamour, el poder, las excentricidades y la búsqueda constante de diferenciarse de la vieja y decadente sociedad europea.

“Creo que la principal diferencia entre Downton Abbey y The Gilded Age es que la primera se trataba sobre la decadencia de una clase que estaba ‘casi encerrada’. Pero en Nueva York tenemos a esta clase que era demasiado rica y demasiado poderosa para eso e iban a luchar por conseguir su lugar. Algo que generó una dinámica completamente diferente” - Julian Fellowes (creador de The Gilded Age, la serie)

Impulsados por el enorme crecimiento industrial y desarrollo ferroviario, una de las principales características de ésta era dorada se centra en el choque de clases poderosas: mientras que por un lado estaba la vieja aristocracia norteamericana (heredera directa de las clases nobles británicas), los nuevos jugadores fueron lo que ellos consideraron “nuevos ricos”. Es decir, familias sin títulos históricos que -gracias a su habilidad en los negocios- crecieron económicamente, compraron el poder y se posicionaron dentro de la estructura social.

“En Nueva York si eras lo suficientemente exitoso podías ‘sumarte’ a esa clase social. No era tan fácil, pero estaba la posibilidad. En cambio -en Inglaterra- aunque fueses un industrial que hubiera ganado una fortuna, no iba a suceder que al día siguiente estuvieses bailando con los duques” - Julian Fellowes (creador de The Gilded Age, la serie)