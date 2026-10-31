Magalí Pessah, especialista en estrategia digital: “Diez años sin buscar trabajo puede parecer mucho, pero existen herramientas para recuperar visibilidad”

Volver a buscar trabajo después de diez o veinte años puede convertirse en un desafío, sobre todo para quienes desarrollaron gran parte de su carrera en una misma empresa o que por cuestiones personales debieron abandonar sus trabajos para dedicarse al hogar, y ahora se encuentran con un mercado laboral atravesado por nuevas tecnologías, plataformas digitales y formas de contratación. Sin embargo, la experiencia acumulada puede convertirse en una ventaja competitiva si se aprende a comunicar correctamente.

Así lo explicó Magalí Pessah, especialista en estrategia digital y marca personal, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional y dirigió diversas compañías internacionales. En diálogo con LA NACION, la experta compartió una serie de recomendaciones para quienes buscan reinsertarse laboralmente. “Lo primero es no desesperarse. Diez años sin buscar trabajo pueden parecer muchísimo cuando uno vuelve a mirar el mercado laboral, pero hoy existen herramientas para recuperar visibilidad y volver a posicionarse profesionalmente. Empezaría por algo muy concreto: definir cómo quiero que me vean”, aseguró.

“Si una persona estuvo diez años sin buscar trabajo, empezaría revisando cinco cuestiones: qué sabe hacer hoy, qué experiencia acumuló, qué cambió en su industria, qué tipo de posición busca y cómo se está mostrando profesionalmente”, aconsejó para soltar los miedos y comenzar a indagar sobre las posibilidades existentes.

Muchas personas temen al presentarse en una entrevista laboral que su edad las condicione; según reveló Magalí Pessah, esa edad puede transformarse para muchas empresas en una experiencia en el sector asegurada (Foto: Gentileza de Magalí Pessah)

Otra de las trabas que presentan muchas personas se encuentra relacionada con la formulación de un CV, ya que con el paso del tiempo los formatos cambiaron y, con la introducción de la inteligencia artificial, los mecanismos de selección también. “Después viene la actualización concreta. Revisar el CV, trabajar muy bien el perfil de LinkedIn, actualizar la foto, el titular y el extracto, incorporar habilidades y conocimientos actuales, seguir a referentes y empresas del sector, recuperar contactos profesionales y empezar a participar en conversaciones vinculadas con su especialidad. LinkedIn hoy tiene un alcance mucho más amplio que la búsqueda laboral”, recomendó la especialista.

Aunque publicar contenido puede ayudar a mejorar la visibilidad, Pessah aclaró que no es necesario convertirse en influencer ni compartir publicaciones todos los días para generar oportunidades laborales. Una de sus principales recomendaciones consiste en participar activamente en conversaciones vinculadas con el sector profesional. “Un buen comentario en la publicación de alguien relevante de tu industria puede mostrar cómo pensás, cuánto conocés de un tema y qué mirada podés aportar”, explicó. En cambio, considera que responder únicamente con expresiones como “excelente post” o “totalmente de acuerdo” aporta poco a la construcción de una identidad profesional.

Cada vez más personas logran reconvertirse laboralmente (Foto: FreeP¡CK)

¿Cómo puede utilizarse la inteligencia artificial para mejorar una búsqueda laboral?

Como toda herramienta novedosa, la inteligencia artificial puede ser un arma de doble filo, pero utilizada correctamente se pueden obtener muchas ventajas. “La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria para una búsqueda laboral si aprendemos a usarla para pensar y analizar, en lugar de delegar nuestra identidad profesional. Yo empezaría incluso antes de escribir el perfil. Le daría a la IA mi trayectoria, los puestos que ocupé, proyectos, conocimientos, logros y el tipo de posición que estoy buscando. Y le pediría que encuentre patrones: qué competencias aparecen reiteradamente, cuáles son mis fortalezas, qué partes de mi recorrido tienen mayor valor para el mercado actual y qué quizás estoy contando mal”, reveló sobre cómo armar prompts que pueden ser muy útiles a la hora de buscar un nuevo trabajo.

También recomendó utilizar la herramienta para investigar qué habilidades solicitan actualmente las empresas y comparar esos requisitos con el perfil propio. “Hay un ejercicio que me parece interesante, que es darle una oferta laboral que nos interesa junto con nuestro perfil y pedirle que identifique coincidencias, brechas y aspectos que necesitan mayor evidencia. Eso puede ayudarnos muchísimo a prepararnos, incluso para una entrevista”, explicó.

¿Cómo utilizar la IA de manera productiva para conseguir empleo?

Sin embargo, la especialista advirtió que uno de los errores más frecuentes es copiar sin corregir los textos generados por estas herramientas. “Cuando simplemente le pedimos ‘Haceme mi perfil de LinkedIn’ y copiamos directamente el resultado, suelen aparecer las mismas palabras, las mismas construcciones y perfiles que terminan sonando prácticamente iguales. Y justamente ahí podemos perder aquello que nos hace reconocibles. La IA puede analizar una enorme cantidad de información sobre nosotros, pero nuestra historia profesional la vivimos nosotros. Y eso se nota cuando alguien sabe contarla”, cerró.