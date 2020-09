Magui Bravi: "Todos mis mayores logros tuvieron un ´no´ al principio"

Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 14:28

Para poder cumplir los deseos que cada uno tiene y triunfar en lo que desde siempre uno soñó no solamente hace falta tener talento. La suerte, por sí sola, tampoco es de gran ayuda y no siempre aparece en los momentos en los que la necesitamos. Magui Bravi, bailarina y actriz, tiene su propio método que la llevó a cumplir cada una de sus metas. Y seguramente seguirá aplicando todos esos recursos que le dieron resultado porque, inquieta como es, irá en busca de nuevos desafíos.

A Magui le gusta ejemplificar sus consejos con diversas situaciones que tuvo que afrontar a lo largo de su vida profesional. Confianza en sí misma, actitud, no darse por vencida, tomar el aprendizaje de situaciones en las que algo le faltó y poder aplicar todo eso para nuevas experiencias, la técnica de la visualización y la Ley de la Atracción son algunos de sus consejos a la hora de poder cumplir sueños.

Ser bailarina, su primer gran pasión

"Mi sueño de chica era ser bailarina clásica y cuando empecé a tomar conciencia del mundo del ballet se me puso en la cabeza la idea de bailar en el piso del Teatro Colón, era el objetivo más importante, la meca. Conocía mis limitaciones y sabía que no había alcanzado la técnica que tenía a esa misma edad Paloma Herrera. Entonces, tuve que ponerme objetivos posibles y cercanos antes de pensar en viajar a la luna. Casi siempre arranco con un no, todos mis mayores logros o las cosas lindas que me pasaron tuvieron un ´no´ al principio. Para llegar al Colón hice una prueba física, un examen técnico y una audición y no entré. Años después, de la mano de otro ballet, tuve la posibilidad de hacer una función en el Colón. Al ser tan bajita casi siempre me ponían adelante con lo cual tenía un papel muy importante en ese espectáculo, mi sueño había llegado por otro lado".

Actitud, confianza en uno mismo y volver a intentar

En el año 2011 Magui se presentó por primera en un casting para entrar al programa Bailando por un sueño. En ese momento la producción estaba buscando una bailarina para acompañar a un famoso.

"Me acuerdo que fui respetando todo lo que me pedían, llegué bastante lejos en ese casting, pero no quedé. En un momento me detuve a observar a la chica que finalmente quedó seleccionada para aprender qué cosas no tenía. Y me dije para mí misma que el año siguiente iba a volver a intentarlo, no me iba a rendir".

En 2012 apareció un nuevo casting, esta vez para el Soñando por Bailar, y en ese momento Magui recordó todo lo que tenía la chica que había triunfado el año anterior. "Le copié el maquillaje y la ropa y, además, tenía un año más de baile encima. Y tiene que ver con algo de actitud. ´Ya me dijiste que no, ahora viene el sí´. Nada me desanimó. Me acuerdo que entré primera al salón de baile y uno de los chicos dijo ´guau, que actitud´". Finalmente, Magui ganó ese reality, entró a Bailando por un sueño y llegó a la final de ese certamen.

Magui Bravi y todo su talento en las pistas de Bailando por un sueño

Ejercicios de visualización

La Técnica de la Visualización consiste en imaginar situaciones que uno desea vivir y proyectar al futuro para vivir mejor el presente. Se trata de pensar en imágenes de manera clara y nítida, viéndose a uno mismo experimentando esas situaciones y sensaciones deseadas.

"Hay dos técnicas de visualización que uso mucho. Una se trata de visualizar el momento exacto en el que pasa eso que deseas muchísimo. Por ejemplo, se abrían las puertas del Bailando..., yo memorizaba la coreografía entera y me acuerdo que se me ponía la piel de gallina porque me imaginaba que estaba ahí y me iba a mirar todo el país. Lo mismo cuando soñaba con bailar en el Colón: me imaginaba que se abría el telón, que el piso era de madera, yo sabía que tenía un declive enorme y me imaginaba las luces y el humo. Es muy raro vivir algo que viviste tantas veces en tu cabeza", describe Magui.

La segunda parte de los ejercicios, explica la bailarina, tienen que ver con una visualización a futuro, como si ya hubiésemos vivido el acontecimiento. "Por ejemplo, cómo se maneja esa persona que ya tiene su emprendimiento de cocina, cómo es eso de tener eso que ya deseás tanto. Hay algo que tiene que ver con la felicidad que sentís cuando cumplís un objetivo que hace que vos te ubiques en el lugar que esa persona ocupa cuando ya tiene lo que busca. De eso trata un poco la Ley de Atracción: si vos ya estás en ese estado, atraés cosas similares. Entonces, es probable que te empiecen a venir situaciones u oportunidades que te lleven realmente a estar en ese lugar que vos ya imaginás que vivís".

Magui Bravi confiesa sus secretos para cumplir sueños

Persistencia y perseverancia

Luego de haber cumplido el sueño de bailar en el Colón y de ser parte del programa de mayor rating de la Argentina, a Magui le picó el bichito de poder hacer teatro. Soñaba con participar en Fuerza Bruta. "A la hora de presentarme al casting había llegado casi hasta el final hasta que me dijeron que no tomaban gente conocida. "Otra vez un nuevo ´no´ en mi vida. Me fui llorando y con el corazón hecha pelota, pero no me rendí", insiste Magui.

Una vez, vio en una revista una foto del elenco de Fuerza Bruta. Y decidió recortar esa imagen y pegarla en su cuarto, en frente de su cama. Durante mucho tiempo, confiesa, todos los días al despertarse veía esa imagen hasta que en un momento se olvidó que estaba en ese lugar porque había otras cosas.

Sin embargo, varios años después participó de la foto de tapa de una revista muy conocida con mucha gente que iba a hacer temporada de verano. "Tuve mala suerte y me tocó estar atrás de todo. Me acuerdo que nos pusimos a conversar y a reírnos con una chica porque estábamos tan atrás que ni sabíamos si se nos iba a ver en la foto.

-¿De qué elenco sos? -le preguntó Magui.

-De Fuerza Bruta -le respondió.

-le respondió. -No te puedo creer, vos sabes que es mi sueño estar ahí, me hubiera encantado ser parte del elenco.

-¿Vos me estás hablando en serio?

-Sí, claro, es mi sueño.

-Bueno, le voy a decir a mi productora porque, tal vez, en el verano podemos invitarte a ser parte de alguna función.

"A mí me latía el corazón, aunque traté de disimular delante de ella toda la emoción que sentía. Sin embargo, entendí por qué razón estaba en ese lugar. Yo tenía que estar ahí, encontrarme a esta chica y tres semanas después estar debutando con Fuerza Bruta en Mar del Plata", expresa Magui. Y agrega: "Yo me había guardado la foto y tenía la imagen de estar viviendo eso casi en forma inconsciente. Cuando pasó, dije: ´tengo la misma foto conmigo en el elenco´, son esas cosas mágicas. Se trata de saber escuchar y de saber insistir, pero de verdad. No es broma lo de insistir porque si no yo no hubiera estado en Bailando por un sueño, me hubiese quedado con el primer no y no hubiese bailado en el Colón y lo mismo con Fuerza Bruta", sostiene Magui que forma parte del elenco de The 100 Candles Game, la nueva película de terror producida por la compañía neozelandesa Black Mandala, con Nicolás Onetti (Abrakadabra, What the Waters Left Behind) como director creativo y Guillermo Lockhart como director a cargo de la historia central.

Cumpliendo el sueño de estar en Fuerza Bruta

Una formación sin límites

Sin embargo, por más visualizaciones que uno pueda hacer, tener actitud y perseverancia, si uno no se prepara para alcanzar ese sueño será muy difícil que las oportunidades caigan desde el cielo. Obviamente, hay que estudiar. En el caso de Magui comenzó a hacerlo a los cuatro años para ser bailarina profesional de Ballet Clásico.

Pero no se quedó con eso solo, sino todo lo contrario. Durante su preparación realizó clases Tango, Ballroom, Hip-Hop, Salsa, Merengue, Chachachá, Axe, Danza Afro, Danza Árabe, Jazz, Rock n Roll, Contact Improvisación, Estilo Country y Estilo Disco, entre otras. Además, tomó clases de Formación Actoral con Raúl Serrano y Marcelo Cosentino, Clases de Técnica Vocal y Repertorio con Rodrigo Segura, Clases de Contemporáneo Lyrical con Tracie Stanfield, en Broadway Dance Center, Nueva York, USA. 2014 y Clases de Street Jazz con Derek Mitchell en Broadway Dance Center, Nueva York, entre muchas otras.

Magui Bravi en una escena del film de terror The 100 Candles Game

"Lo que puedo decir es que yo no nací con el cuerpo de una bailarina clásica. Si vos tenés una elongación natural y un gran empeine es mucho más fácil, pero no era mi caso. Nada de eso. Y me acuerdo que después de las horas que entrenaba, a la noche, super tarde, me ponía a hacer ejercicios para moldear el cuerpo para conseguir todo lo que no tenía. Y el cuerpo cede, no es que nacemos con cosas que no se pueden cambiar".

Además, a Magui le sirvieron de ayuda varios libros cuyas lecturas la fueron inspirando. Algunos de ellos son El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, El secreto de Rhonda Byrne y La voz de tu Alma de Lain García Calvo.

Por último, la actriz dice que "se puede lograr cualquier cosa, hay que desearlo en serio y ponerse a trabajar para eso. Por un montón de ´no´, se viene un sí que está buenísimo", le dijo Magui al autor de esta nota en un vivo desde el instagram de Conciencia Elevada.ke.