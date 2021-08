Mal momento: Charlene de Mónaco debió ser operada en Sudáfrica, en medio de los rumores de separación

El palacio Grimaldi ha emitido un comunicado de prensa en el que informa que Charlene de Mónaco ha sido sometida a una operación en sus oídos con anestesia general. Instalada desde hace semanas en Sudáfrica, la esposa del príncipe Alberto II contrajo una infección otorrinolaringológica hace un tiempo que no termina de curarse.

La nueva intervención quirúrgica se suma a una seguidilla de procedimientos, el último realizado el pasado 25 de junio. La buena noticia del anuncio es que manifiesta que tanto Alberto como sus hijos, Jacques y Gabriella, estarán junto a la princesa durante su período de recuperación. Después de no verlos por varias semanas, su presencia será un alivio para Charlene quien, en repetidas ocasiones, se ha lamentado a través de las redes sociales estar alejada de ellos.

Charlene de Mónaco está en Sudáfrica, de donde no puede volver por una infección otorrinolaringológica por la que debió ser operada Christian Sperka

De acuerdo con lo que explicó ella misma en una entrevista con Channel 24, la operación se debe a que sufre una infección de oídos, nariz y garganta provocada por una intervención dental que se realizó antes de viajar a su continente natal. La princesa no se dio cuenta de la gravedad del asunto hasta que empezaron a dolerle mucho los oídos y, ya en Sudáfrica, tuvo que consultar con un especialista.

Conocer la dimensión de su dolencia permite entender por qué se ha tomado tanto tiempo para volver a Mónaco: la razón por la que no vuelve es estrictamente médica. “La presión de mi oído no se estabiliza, lo que significa que no puedo volar por encima de los seis mil metros”, contó.

Lo que resulta difícil de saber es si el comunicado detendrá los rumores de distanciamiento que existen entre Charlene y Alberto. Al margen de las circunstancias médicas actuales, varios medios han asegurado que estaban preparando la separación.

