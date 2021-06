El duro momento de Charlène de Mónaco tras contraer una infección en Sudáfrica

La princesa Charlène de Mónaco atraviesa un complicado cuadro de salud, tras viajar en mayo a Sudáfrica en una visita oficial cuyo objetivo era afianzar su compromiso con el mundo animal y luchar contra la caza furtiva del rinoceronte, especie que se encuentra en peligro de extinción.

Sin embargo, durante la estadía en su país natal, la esposa del príncipe Alberto II contrajo una “infección severa en oídos, nariz y garganta”, que no logró superar y que todavía la mantiene en Sudáfrica. Charlène debió someterse a “múltiples y complicados procedimientos”, incluso operaciones, la última de las cuales se le practicó este jueves, según informó su Fundación a través de un comunicado.

Su equipo médico le pidió que por el momento no regrese a Mónaco, ya que aún debe someterse a más tratamientos y recuperarse. Esta noticia entristeció a la princesa, ya que el 1 y 2 de julio ella y el príncipe Alberto II cumplen 10 años de matrimonio civil y religioso, respectivamente. “Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece”, lamentó en el comunicado la princesa.

"Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil", destacó la princesa Getty

“Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico de la familia real, a pesar de que resulte difícil. Él es un apoyo increíble”, agregó.

Charlène aseguró que las conversaciones diarias con su marido y con sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, la están ayudando mucho a mantener el ánimo, aunque asegura que extraña estar con ellos.

“Tuve la suerte de que me visitaran en Sudáfrica y fue maravilloso verlos. Tengo muchas ganas de que nos reencontremos”, añadió la princesa y antigua nadadora olímpica.

El Mercurio (Chile)