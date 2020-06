Mala praxis: las terribles consecuencias de un trasplante capilar que salió mal

Preocupado por una incipiente calvicie, un joven buscó un tratamiento barato. Pero lo terminó pagando caro Crédito: Captura de video News 247

Luke Horsfield e s un joven inglés de la localidad de Bradford que estaba preocupado por que las entradas de su frente se estaban extendiendo demasiado hacia arriba. Por ello, decidió hacerse un trasplante capilar.

Antes del procedimiento, el joven, que cuidaba su cabello con excesivo celo, también se dejó llevar por las críticas que dejaban los trasplantados en sitios donde se evalúan los lugares de estética. Utilizando estas dos variables, encontró la inmejorable oferta de 1250 libras por la intervención, algo así como 1500 dólares , en un centro de Estambul .

Como los precios en Inglaterra rondaban entre 6000 y 7500 libras, el joven no dudó, y en diciembre de 2018 se trasladó a Turquía. Básicamente, la operación consistía en trasladar unidades foliculares de la nuca a la frente de la persona, para repoblar capilarmente la zona que había perdido sus cabellos.

Pocos meses después de la intervención, el pelo no crecía y a cambio la zona de la frente estaba cubierta de horribles cicatrices

Pasado el tiempo, el joven, que hoy tiene 26 años, dedujo que los que trabajaron en la intervención habían tomado demasiadas unidades de cabello de la parte posterior de la cabeza, y meses después de la operación el muchacho tenía allí un gran "parche calvo", tal como lo definió.

"Hice todo lo que me dijeron"

"Hice todo lo que me dijeron luego de la operación", aseguró Horsfield, según consigna el medio británico LadBible. Pero los resultados no llegaban. Cuatro meses más tarde, el muchacho no apreciaba crecimiento alguno en su cabeza. Llamó a la clínica, pero le dijeron que era algo totalmente normal, parte del proceso.

"Pasaron seis meses y hubo un poco de crecimiento, pero no mucho. Y después de un año todavía no había crecido. Me quedaron solo cicatrices adelante, y un parche calvo atrás".

En efecto, las imágenes que el mismo joven compartió por redes sociales y en un canal de YouTube muestran sobre su frente una bastante fea cicatriz y una nuca acribillada de innumerables puntos rojos. Pero por suerte, el joven tuvo otra oportunidad.

El consejo

A raíz de la publicación de las imágenes, una clínica británica se ofreció a rehacer su trasplante de manera gratuita. Horsfield se sometió nuevamente a la intervención en la ciudad de Dewsbury el 3 de marzo pasado.

Y los resultados fueron pronunciadamente mejores para el muchacho, que confesó que siempre había cuidado su cabello con incondicional atención y que siempre demoraba más tiempo del necesario cuando se peinaba.

En relación con su errónea elección de la clínica guiado por el precio y las críticas, el joven técnico informático supo después que los lugares que reciben comentarios sobre algún producto o servicio pueden borrar las opiniones que no son favorables.

De modo que instó a sus seguidores a no guiarse por esos sitios, sino más bien por opiniones de profesionales.