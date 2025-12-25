5 claves para comenzar el 2026 ahorrando

Arrancar el año con números claros no es solo una buena intención: puede ser una estrategia concreta para ordenar el presupuesto. En un contexto donde cada gasto cuenta, Club LA NACION se vuelve una herramienta cotidiana para ahorrar en consumos reales y cotidianos, esos que se repiten mes a mes. Y no hace falta cambiar hábitos, alcanza con aprovechar mejor lo que ya hacemos.

Los gastos cotidianos, donde el ahorro se siente

El mayor error que suele cometerse es pensar que el ahorro está solo en los grandes consumos o en decisiones excepcionales. En la práctica, los descuentos más efectivos aparecen en lo cotidiano: supermercados, combustible, restaurantes, moda, perfumería y entretenimiento. Son gastos inevitables que se repiten todas las semanas y que, con beneficios de hasta 40% de descuento según la categoría, terminan representando un alivio concreto en el presupuesto mensual.

Los beneficios de Club acompañan los gastos más cotidianos y alivianan la cuenta final del año Shutterstock

Ahí es donde Club empieza a mostrar su valor real. Porque no hablamos de un beneficio que se usa una vez al año, sino de una herramienta que acompaña la rutina. Cada compra suma un pequeño ahorro que, acumulado, termina siendo significativo sin necesidad de cambiar marcas, planes ni hábitos.

Ver el descuento en el momento de pagar cambia la lógica

Uno de los grandes diferenciales de Club LA NACION es que el ahorro sucede en el momento, no es necesario cotejarlo cuando llega el resumen de la tarjeta. Se ve. Por ejemplo, al comprar un pasaje aéreo: se ingresa a la web de Flybondi, se avanza con la compra, se carga el número de credencial y el descuento del 20% todos los días en vuelos de cabotaje aparece automáticamente antes de confirmar el pago. No hay pasos extra ni gestiones posteriores.

Los descuentos se aplican directamente, permitiendo ver el ahorro en el momento mismo de la compra Shutterstock

Lo mismo sucede en el supermercado. En Carrefour, el 15% de descuento los lunes se aplica directamente al momento de pagar, lo que permite visualizar el ahorro en tiempo real. Además, es posible usarlo tanto en tiendas Carrefour Hiper, Market y Express como en carrefour.com.ar. Esa experiencia concreta cambia la percepción del beneficio y refuerza la sensación de que la suscripción se amortiza sola.

El ahorro más efectivo es el que se repite durante el mes

Una salida a comer, cargar nafta, comprar ropa o reponer productos del hogar no parecen grandes gastos aislados. Pero sumados a lo largo del mes, pesan. Club ofrece hasta 40% de descuento en categorías como gastronomía, combustible, moda y hogar, lo que permite que esos consumos habituales cuesten menos sin resignar calidad ni opciones.

La clave está en la frecuencia. Porque cuanto más se usan los beneficios, más rápido se cubre el costo de la suscripción.

Y hasta las salidas un poco más especiales, como una noche de teatro, una tarde de cine o un recital muy esperado pueden disfrutarse más si se accede a ellas con un ahorro.

Cuando hay familia, el impacto se multiplica

Las categorías de beneficios contemplan a toda la familia Shutterstock

Para quienes viven en una estructura familiar, el beneficio se vuelve todavía más visible. Una salida a comer con los chicos, una compra grande de supermercado o actividades de entretenimiento pueden representar un gasto importante dentro del presupuesto mensual.

Con los beneficios activos, ese mismo plan se vuelve más accesible. En un mes promedio, una familia puede ahorrar una suma significativa solo usando Club en consumos que ya tenía previstos. Porque no se trata de sumar gastos ni de cambiar planes, sino de pagar menos por la vida cotidiana tal como es.

Arrancar el año con hábitos conscientes y estar atento a los especiales

Enero suele ser el mes ideal para revisar rutinas y ajustar decisiones. Incorporar el hábito de chequear beneficios antes de comprar es una forma simple de equilibrar el presupuesto sin grandes sacrificios. Club funciona mejor cuando se integra a la vida diaria, más que cuando se usa de manera esporádica. ¿Y otra buena forma de aplicarlo? Buscando beneficios por cercanía con el mapa de la app.

Además de la propuesta amplia de beneficios de todos los días, quienes ya son parte de Club acceden también a descuentos especiales que se activan por tiempo limitado. Pueden dar fe aquellos socios que resolvieron sus vacaciones con el 2x1 en Colonia Express o quienes resolvieron varios regalos de Navidad en Grimoldi, Cheeky, Como Quieres Que Te Quiera, Awada, Rutini y Giesso.

Ahorrar no siempre implica gastar menos, sino comprar mejor. Conocé más sobre la propuesta de Club LA NACION acá .

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.