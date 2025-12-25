Transformó el hogar de su infancia en una casa bajo el signo de la originalidad

Jimena Frontera convocó a la arquitecta Silvia Soqueff para darle su sello a una casa pensada para una joven familia ensamblada
“Mi casa también es mi lugar de trabajo, porque la mayoría del contenido que subo a las redes se produce aquí. Por eso me concentré en generar rincones que fueran atractivos”, nos dijo Jimena Frontera cuando la visitamos en su casa tan especial (por diseño y colorido, pero también por historia).
El círculo que la trajo con su familia hasta acá puede trazarse desde muy lejos, pero ella solo pensó, en un primer momento, que estaba encarando una mudanza desde un departamento alquilado en Belgrano a una casa con más espacio para todos. Pero, poco convencidos con lo que habían visitado hasta el momento, decidieron invertir en reformar la casa donde creció Jimena… y darse el gusto de convocar a a la arquitecta Silvia Soqueff para darle personalidad a la obra.
Silvia Soqueff les propuso un proyecto basado en destacar la espacialidad, que combinara materiales contundentes, con toques de color y líneas blandas para lograr una atmósfera industrial, moderna y sofisticada. Sin miedo a las transformaciones profundas, derribaron las paredes que dividían los ambientes de la planta baja, integraron los sectores sociales y crearon espacios de uso cotidiano, que son tan vivibles como escenográficos.
La planta baja estaba muy sectorizada, cerrada y con poca llegada de luz. Tiramos varias paredes para lograr un gran ambiente con aire de loft.”
— Arq. Silvia Soqueff, responsable del proyecto de reforma
La originalidad como premisa
“Desde las paredes curvas recubiertas con microcemento hasta el diseño de la grifería, la propuesta fue crear un toilette lúdico y escenográfico”, dice Soqueff. “La reforma fue avanzando por etapas, pero en todas el objetivo fue el mismo: la originalidad. Los tres estábamos en la misma sintonía”, recuerda con satisfacción la arquitecta.
Con las mismas líneas abiertas de las barandas, Soqueff diseñó los cerramientos del pasillo que balconea al living (La Herrería de Polo).
“Si queríamos crear ambientes únicos, de ningún modo la cocina podía ser gris o blanca”, enfatiza Jimena, que eligió un celeste pastel para los muebles.
Salida al exterior
Antes patio con cerámicos, hoy jardín con césped. Conservaron la fachada, pero cambiaron el blanco de las aberturas por el negro, que combina mejor con el nuevo estilo de la casa.
Dormitorios en primer piso
El dormitorio principal está inspirado en Tulum. Para lograr un clima rústico, la unión de las paredes con el techo tiene una terminación redondeada, mientras que en el baño en suite, complementaron la curva y la ventana existentes con el tabique de hormigón.
El mural le da un clima mágico al cuarto infantil, el mismo que durante sus primeros años Jimena compartió con su hermana.
