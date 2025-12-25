Transformó el hogar de su infancia en una casa bajo el signo de la originalidad

“Mi casa también es mi lugar de trabajo, porque la mayoría del contenido que subo a las redes se produce aquí. Por eso me concentré en generar rincones que fueran atractivos”, nos dijo Jimena Frontera cuando la visitamos en su casa tan especial (por diseño y colorido, pero también por historia).

Puerta artesanal hecha con contramarcos reutilizados (Carpintería Martín Moreno). El viejo radiador cobró otra estética pintado de bordó. Javier Picerno

El círculo que la trajo con su familia hasta acá puede trazarse desde muy lejos, pero ella solo pensó, en un primer momento, que estaba encarando una mudanza desde un departamento alquilado en Belgrano a una casa con más espacio para todos. Pero, poco convencidos con lo que habían visitado hasta el momento, decidieron invertir en reformar la casa donde creció Jimena… y darse el gusto de convocar a a la arquitecta Silvia Soqueff para darle personalidad a la obra.

Jimena Frontera, creadora de @jimefrontera, la cuenta desde donde habla de temas relacionados con el amor propio y la maternidad. Sobre el mueble verde (Laly Lezcano), objetos decorativos (Familia:DDD). Javier Picerno

Silvia Soqueff les propuso un proyecto basado en destacar la espacialidad, que combinara materiales contundentes, con toques de color y líneas blandas para lograr una atmósfera industrial, moderna y sofisticada. Sin miedo a las transformaciones profundas, derribaron las paredes que dividían los ambientes de la planta baja, integraron los sectores sociales y crearon espacios de uso cotidiano, que son tan vivibles como escenográficos.

El piso ‘Fusion Fibrex Honey’ (Patagonia Flooring) se eleva hasta las paredes para dar un efecto homogéneo y dinámico. Donde estaba la chimenea construyeron un nuevo hogar (Tromen) con frente de porcelanato símil óxido ‘Piú Hander’ (Cerámica Piú) y nichos para la leña. Javier Picerno

La planta baja estaba muy sectorizada, cerrada y con poca llegada de luz. Tiramos varias paredes para lograr un gran ambiente con aire de loft.” — Arq. Silvia Soqueff, responsable del proyecto de reforma

La originalidad como premisa

“Desde las paredes curvas recubiertas con microcemento hasta el diseño de la grifería, la propuesta fue crear un toilette lúdico y escenográfico”, dice Soqueff. “La reforma fue avanzando por etapas, pero en todas el objetivo fue el mismo: la originalidad. Los tres estábamos en la misma sintonía”, recuerda con satisfacción la arquitecta.

Puestos de manera irregular, los revestimientos símil calcáreos 'Volta' (San Lorenzo Design) marcan la transición entre espacios y aparecen en distintos sectores como parte de un lenguaje común. Javier Picerno

Las bachas son macetas (Compañía Nativa) sobre patas de hierro (La Herrería de Polo) con canillas de caños galvanizados (Martín Diego Soqueff). Javier Picerno

Sillón en L (Tapicería Carlos Méndez). Alfombra (Awanay). Mesa de centro (Vibra Bohemia). Al fondo, a la izquierda, el playroom que veremos de cerca en la próxima imagen. Javier Picerno

Sillones en pana amarilla y turquesa (Tapicería Carlos Méndez). Opalinas antiguas (Mercado de Pulgas). A la derecha, cuadro de la artista mexicana Valeria Garbarini. Javier Picerno

Respetando la posición de la antigua escalera de mampostería, construyeron una semitransparente de hierro aletado y escalones de madera de castaño (Familia Echaide). Javier Picerno

Con las mismas líneas abiertas de las barandas, Soqueff diseñó los cerramientos del pasillo que balconea al living (La Herrería de Polo).

Sillas (Zamibia Deco). Sobre la mesa que ya tenían, pero que aquí encontró un entorno ideal, vasijas (Casaideas). Piso de hormigón alisado (Edfan). Carpinterías de PVC color gris grafito con DVH (Aberturas Australes). Tubos ‘Puma Led’ (Club Led). Cuadro de Fede Runner. Javier Picerno

Muebles de cocina laqueados (Carpintería Martín Moreno). Estructura de la isla y campana de hierro (La Herrería de Polo). Banquetas (Zamibia Deco) Javier Picerno

“Si queríamos crear ambientes únicos, de ningún modo la cocina podía ser gris o blanca”, enfatiza Jimena, que eligió un celeste pastel para los muebles.

Los radiadores antiguos están elevados y pintados de rojo para acentuar su presencia. El piso es el mismo modelo 'Volta' (San Lorenzo Design) visto en el toilette Javier Picerno

Salida al exterior

Antes patio con cerámicos, hoy jardín con césped. Conservaron la fachada, pero cambiaron el blanco de las aberturas por el negro, que combina mejor con el nuevo estilo de la casa.

Mesa (Ar Paisajismo). Sillas (Mimbrería Hermanas Marcovecchio). Ventilador (Martin & Martin). Parrilla (La Herrería de Polo). Javier Picerno

Modificaron la estructura de la pileta para sumar un sector bajo donde poner reposeras y la cerraron con cañas y troncos para darle una onda playera. Javier Picerno

Dormitorios en primer piso

Respaldo y lámpara de techo (Ananá Oda). Ropa de cama (Teodolina). Mesas de luz (Vibra Bohemia). Banco (Apatheia). Javier Picerno

El dormitorio principal está inspirado en Tulum. Para lograr un clima rústico, la unión de las paredes con el techo tiene una terminación redondeada, mientras que en el baño en suite, complementaron la curva y la ventana existentes con el tabique de hormigón.

Bacha (Cóncavo). Grifería (Robinet). Mampara (Shawer). Mueble (Vibra Bohemia). Espejos (Aura Home). Javier Picerno

Revestimientos ‘Finger’ (Fika). Bañadera (Cóncavo). Javier Picerno

El mural le da un clima mágico al cuarto infantil, el mismo que durante sus primeros años Jimena compartió con su hermana.