Maltrato animal: apareció un manatí con la palabra "Trump" escrita en el lomo

En Florida, EE.UU., buscan a los responsables de haber escrito "Trump" sobre un manatí, considerado especie en extinción por las leyes federales norteamericanas. Se trata de una acción cruel que puede ser sancionada con 50 mil dólares de multa y/o un año de cárcel Crédito: Instagram

13 de enero de 2021 • 10:02

Las autoridades del condado de Citrus, en Florida, están buscando información sobre las personas responsables de haber escrito sobre el lomo de un manatí la palabra "Trump" en letras mayúsculas. El animal fue descubierto el pasado domingo en el río Homasassa -en la costa del Golfo de Florida- y dado a conocer por el periódico local Citrus County Chronicle.

El caso fue tomado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos debido a que el daño a un manatí es considerado ilegal por la Ley de Especies en Extinción norteamericana, que establece que se trata de un delito federal punible con una multa de 50 mil dólares y/o hasta un año de cárcel.

El manatí es una especie de mamífero grande y de movimiento lento. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre quedan unos 6300 manatíes en Florida. Consultado por el New York Times, Patrick Rose, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Save the Manatee Club, dijo que había visto las fotos del manatí y estaba indignado: "Es un abuso de una especie en peligro", aseguró. En el mismo sentido, Elizabeth Fleming, representante de Florida de la asociación Defenders of Wildlife, afirmó que "se trata de una acción abominable que va más allá de los límites de lo que se considera cruel e inhumano".

De acuerdo con CBS12, el manatí usado como grafiti político fue fotografiado y filmado en video por un capitán de barco de una empresa de pesca para poder hacer la denuncia correspondiente. Todavía no se sabe con exactitud si la palabra está grabada sobre el lomo del animal o escrita con algas.