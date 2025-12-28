LA NACION

Qué se sabe de la muerte de Brigitte Bardot

La artista murió este domingo a los 91 años; qué dice el comunicado de la fundación que lleva su nombre

Brigitte Bardot murió a los 91 años
Brigitte Bardot murió este domingo 28 de diciembre a los 91 años. Así lo confirmó la fundación que lleva su nombre y que aboga por la protección de los animales. Las causas de su muerte todavía no fueron reveladas.

Noticia en desarrollo.

