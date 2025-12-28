Qué se sabe de la muerte de Brigitte Bardot
La artista murió este domingo a los 91 años; qué dice el comunicado de la fundación que lleva su nombre
Brigitte Bardot murió este domingo 28 de diciembre a los 91 años. Así lo confirmó la fundación que lleva su nombre y que aboga por la protección de los animales. Las causas de su muerte todavía no fueron reveladas.
⚫️La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa Fondatrice et Présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d’abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des… pic.twitter.com/OgKo2cYOF0— Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) December 28, 2025
Noticia en desarrollo.
