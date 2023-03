“Marcelo es parte de mi vida”. El sentido testimonio del presidente de Tigre Rugby Club donde Corazza era entrenador

Rodrigo González de la Mata habla del duro momento que atraviesa la institución a raíz de la detención del exparticipante de Gran Hermano

Tigre Rugby Club es el segundo hogar de Marcelo Corazza. Llegó con 15 años y sigue vinculado aún hoy, a sus 50. Se formó como jugador de rugby, integró el plantel superior, y después siguió como entrenador de categorías juveniles y mayores. En 2022 dejó el cargo para dedicarse de lleno a su trabajo como productor en Telefe. Sin embargo, el fin de semana pasado, horas antes de ser arrestado, acompañó a un equipo del TRC en un partido amistoso.

Se trata de un club humilde, que nada tiene que ver con la elite del rugby argentino, pero que cumple una importante función social en la zona. Tiene 600 socios y prácticamente todos se conocen entre sí. Entre ellos hay familiares y amigos de Corazza.

En la puerta del club, sobre la calle Benito Lynch, a metros de la última bajada del Ramal Tigre, ya comenzaron a llegar los móviles de exteriores. Nadie quiere hablar. “Estamos consternados”, dicen. La palabra oficial del club trascendió a través de un comunicado que originalmente estaba destinado a las familias de los socios.

Allí precisa que “a la fecha, no hemos recibido ningún tipo de denuncia o reclamo por parte de jugadores y/o allegados a nuestro club”. Y en el último renglón sentencia: “Hasta tanto se esclarezcan los hechos de público conocimiento, el Sr. Marcelo Corazza se encuentra desvinculado de nuestra institución”.

“Marcelo es parte de mi vida”

Rodrigo González de la Mata (53) es el presidente de Tigre Rugby Club. En su primer encuentro con LA NACION se excusa y dice que prefiere no dar entrevistas. Todavía está en shock. No puede creer que uno de sus socios, un amigo con quien compartió plantel, está siendo acusado de un delito aberrante: corrupción de menores. Teme que afecte la reputación del club, que pueda perjudicar el trabajo que vienen realizando “a pulmón”, desde hace más de treinta años, por los vecinos de la zona. Cuenta que estaba de licencia cuando la noticia salió a la luz y que por eso no intervino en la redacción del comunicado. “Pero comparto lo que dice y la finalidad que tiene”, insiste. Finalmente, luego de conversar unos instantes, accede a la entrevista. “No tengo nada que esconder”, concluye.

-¿Cuál fue el objeto del comunicado?

-Ese comunicado se filtró a la prensa, pero estaba dirigido a las familias. Porque, obviamente, una noticia así nos afecta como institución. El delito del que se lo acusa es gravísimo. Yo no participé de la reunión de la Comisión Directiva porque estoy de licencia, pero la idea fue llevar tranquilidad a las familias socias del club.

-¿Cuál es el rol de Marcelo Corazza en la institución?

-Él pertenece al club de toda la vida. Incluso hoy hay miembros de su familia que vienen al club. Yo entré acá en el ‘87, cuando tenía 17 años, y hoy tengo 53. ¡Hace 36 años que estoy en el club! Empecé como jugador. Justamente, Marcelo jugaba al rugby conmigo en M19. Después tuvo la desgracia de los padres y dejó de venir durante un tiempo. La madre falleció primero de cáncer y después murió el papá. Él quedó solo, a cargo de sus hermanos.

-Puede decirse que para Marcelo Corazza el club fue un lugar de contención.

-Por supuesto. Hay muchos casos así. Hay chicos que si hoy no vienen a entrenar tengo que salir a buscarlos casa por casa, porque tal vez la madre trabaja todo el día y el padre no existe, no lo conoce.

-Recién contaba que jugó al rugby con Marcelo Corazza. ¿Llegó a formar una amistad con él?

-Marcelo es parte de mi vida. Es un amigo de toda la vida con el cual hemos compartido sueños y proyectos. El principal siempre fue hacer crecer el club. Es por eso que escuchar esta noticia me mata.

-¿Qué le sucedió cuando se enteró de su arresto?

-Yo hace muchos años que no veo los noticieros. Fue por una decisión personal, básicamente porque me hace mal, no por este caso precisamente. Cuando me llamaron y me preguntaron por Marcelo, la verdad es que no sabía qué decir. Primero porque es algo gravísimo, horrible. Además, la realidad es que no conozco la causa ni de lo que está acusado... Eso a uno lo paraliza.

-¿Se comunicó con algún familiar de Corazza para preguntar qué estaba sucediendo?

-No, no. No llamé a nadie aún. Esto es tan reciente...

-¿En algún momento imaginó que él podía involucrarse en algo así?

-Jamás. Nunca imaginé una situación de este tipo con nadie que conozco. Es totalmente repudiable de lo que se lo está acusando, por eso nos cuesta creer y entender todo esto... jamás he visto una situación de este tipo ni acá ni en otro lado.

-¿Alguna vez recibió, como presidente del club, una denuncia o queja sobre su comportamiento?

-Jamás, jamás.

-Actualmente, ¿Marcelo Corazza estaba trabajando como entrenador en el club?

-No porque él estaba completamente afectado a Gran Hermano. El año pasado fue entrenador del plantel superior, estaba dentro del staff de adultos, pero este año avisó que no iba a poder estar por su trabajo en televisión.

-En la cuenta de instagram de Marcelo Corazza hay fotos de distintos viajes acompañando a planteles de menores.

-No que yo recuerde. El año pasado fuimos a Rosario pero él no participó. No era entrenador de juveniles. A mí me ha tocado entrenar juveniles, no es que somos mil entrenadores... somos un club chico. Le puede haber tocado...

-¿Qué le gustaría que suceda?

-Que todo este asunto se aclare y que la Justicia actúe. Que la verdad salga a la luz. Que Marcelo, no digo que vuelva a su vida normal porque parece imposible, pero que quede desvinculado del tema. Ahora, si hay personas afectadas y él es culpable, que pague. A mí me va a doler mucho, pero que pase lo que tenga que pasar. Cada uno debe hacerse cargo de sus actos . A mí me desarmaría por completo... pero si las acusaciones son reales que pague y sino... la verdad es que no sé cómo se vuelve de esta situación si no sos culpable. Ahora necesito ocuparme de los socios del club, que deben estar consternados también.

-¿Cuántos socios tiene el club?

-Alrededor de 600 socios de los cuales la mayoría son jugadores activos. Las actividades están divididas en infantiles, juveniles y superior. Acá todos vienen a practicar deportes y todos somos parte del club. Nosotros no somos un club de fútbol que tiene ingresos en dólares, todo lo hacemos a pulmón. De hecho, estamos pagando en cuotas esa edificación [señala el lugar].

-¿Es un club al que vienen chicos de barrios vulnerables?

-Hay de todo. Sin desmerecer a nadie, hay clubes que vos entrás porque pagás una cuota, acá no es así. Aunque todos pagamos una cuota lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos la cuota más económica de todos los clubes de la zona. ¿Cuánto? Hay de dos mil, tres mil... pero el club está fundado desde un lugar que fomenta que todo chico tiene derecho a jugar y divertirse, y la institución tiene la facultad de becar hasta un 35 por ciento de cada división en caso de ser necesario.

-Se prioriza el deporte.

-Claro. Creemos que los deportes, en este caso, el rugby y el hockey, te enseñan a entrenar, superarte, esforzarte, cumplir horarios... a tratar de ser cada día un poquito mejor. La idea es que todo eso lo puedas trasladar a tu vida, esa es la función del deporte: que el día de mañana busques superarte.

-¿Le molesta que publique lo que hablamos con su nombre?

-Yo no dije nada que no sea verdad, no tengo nada que ocultar. Ninguno de los que estamos acá nos hubiésemos imaginado una cosa así.... Como te comentaba no veo las noticias porque llegó un punto de mi vida que las malas noticias me afectan demasiado y esto realmente me está afectando porque a mí, en este club, me pasó la vida...

El Tigre Rugby Club, por dentro

EL PRIMER GANADOR DE GH, DETENIDO

El lunes 20, la mañana, trascendió la noticia. Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano (2001), actual productor de Telefe, había sido detenido en un operativo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad por “corrupción de menores”.

Enseguida, en un acto reflejo, las autoridades de Telefe lanzaron un comunicado dejando en claro que colaborarían con la Justicia y manifestaron la decisión de suspender preventivamente al productor hasta que la situación se clarifique. “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos”, puntualizó el mensaje.

El arresto de Corazza fue dispuesto por la Justicia luego de haber realizado seis allanamientos en Oberá, provincia de Misiones, y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez. La orden fue del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48.

Además de Corazza, fueron detenidas otras tres personas investigadas de integrar una estructura destinada a reclutar menores (y mayores) de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros. La investigación comenzó por la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.

