Marcos, dueño de restaurante en Sacramento: “Me encanta lo que hago. Así que tuve que esforzarme más para conseguirlo”

Marcos Murillo llegó a Estados Unidos desde Michoacán, México, a los 17 años, con la intención de progresar y tener su propio restaurante: comenzó como lavaplatos y ascendió en el sector gastronómico hasta convertirse en chef ejecutivo. Más de dos décadas después, logró comprar junto con su esposa, Brooke, Tapa the World, el establecimiento de Sacramento donde había desarrollado su carrera.

El migrante que pasó de lavaplatos a dueño del restaurante Tapa the World

En una entrevista con KCRA publicada en octubre de 2025, el empresario recordó los desafíos que enfrentó para alcanzar su objetivo de tener un restaurante en California.

Tapa the World, el restaurante abrió en 1994 y que Murillo compró en 2020 Facebook: tapatheworld

“Cuando vienes a otro país, vienes por una razón: por una vida mejor”, contó Murillo al hablar de su llegada a EE.UU. Desde joven, tenía claro que quería progresar y cumplir el sueño de tener su propio negocio: “Siempre soñé con tener mi propio restaurante”.

Tapa the World abrió sus puertas en 1994 y se especializa en tapas y comida española. Murillo comenzó a trabajar allí desde abajo y, con el tiempo, llegó a convertirse en chef ejecutivo. En febrero de 2020, él y su esposa compraron el restaurante, un paso que le permitió concretar el proyecto que había perseguido durante años.

Según el Sacramento Valley Small Business Development Center, la pareja contó con un préstamo de 250.000 dólares y pudo conservar 21 puestos de trabajo. Brooke también tuvo un papel central en el proceso.

En una sorpresa que Murillo recordó con emoción, le entregó una botella de tequila de 1942 y le anunció que el restaurante era de ellos. “La Tapa es tuya ahora”, le dijo su pareja.

“Me encanta lo que hago. Así que tuve que esforzarme más para conseguirlo”, resumió Murillo al hablar del recorrido que lo llevó de lavaplatos a propietario.

La dificultad para sostener el restaurante durante la pandemia

La compra del restaurante ocurrió en febrero de 2020, apenas unas semanas antes de que la pandemia de Covid-19 alterara la actividad gastronómica. El momento puso a prueba el negocio justo cuando Murillo y su esposa comenzaban una nueva etapa como propietarios.

En la entrevista con KCRA, Murillo relató las dificultades que atravesó durante ese período y el apoyo que recibió de Brooke. En los momentos más complicados, cuando sentía que no podía continuar, ella lo alentó a seguir adelante.

La historia de Murillo refleja la de muchos otros empresarios hispanos en Sacramento. KCRA informó que representan el 38% de los dueños de negocios de la ciudad.

La disciplina detrás del éxito de Marcos Murillo y su restaurante

Para Murillo, su recorrido no se explica solo por la oportunidad de comprar el restaurante. En diálogo con KCRA, también destacó la constancia y la disciplina que, según él, son necesarias para avanzar en cualquier oficio.

Marcos Murillo (centro) con dos de sus empleados en el restaurante de California Facebook: tapatheworld

“Hay que tener disciplina en lo que se hace, sin importar lo que se haga”, afirmó. Su experiencia en Tapa the World le permitió conocer el funcionamiento del negocio desde las tareas iniciales hasta la gestión de la cocina y la propiedad.

“El trabajo duro da sus frutos al final del día. Esa es la clave para abrir puertas”, concluyó.