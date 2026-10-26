Eunji Lee, chef pastelera: “Recomiendo envolver bien el pan, congelarlo y luego calentarlo en el horno”

Eunji Lee, chef pastelera de Nueva York, recomendó envolver bien el pan y congelarlo cuando no se lo vaya a consumir de inmediato. La especialista explicó que esta práctica ayuda a conservar mejor su sabor y textura que el almacenamiento en la heladera, dentro de una serie de recomendaciones sobre los alimentos que no conviene refrigerar.

Por qué Eunji Lee recomienda congelar el pan en lugar de refrigerarlo

Según explicó la chef a Food & Wine, el pan debe guardarse de manera diferente según el momento previsto para su consumo.

“Recomendaría envolverlo o empaquetarlo bien y congelarlo si no lo vas a comer enseguida, y después calentarlo en el horno”, afirmó.

El pan puede perder su textura tierna y volverse seco y duro cuando permanece guardado en la heladera Shutterstock

El medio señaló que guardar el pan en la heladera puede provocar que una pieza inicialmente blanda y tierna se vuelva seca y dura. Para evitar esa alteración, recomendó conservarlo en una bolsa hermética a temperatura ambiente o recurrir al freezer.

Lee también destacó las ventajas de recuperar el producto mediante el calor del horno. “Cuando lo consumas, tendrá mejor sabor y textura que si hubiera estado refrigerado”, sostuvo.

La chef no estableció una temperatura específica para el horno ni indicó cuánto tiempo debe durar el calentamiento.

Quién es Eunji Lee, la chef pastelera de Nueva York

La trayectoria de Lee combina su formación en pastelería francesa con la influencia de la gastronomía coreana. Nació y creció en Seúl, donde desarrolló desde pequeña un interés por las artes visuales gracias a sus padres, quienes acostumbraban visitar galerías y museos.

Según Food & Wine, la especialista recordó que su interés profesional comenzó a los 14 años. En esa etapa vio un programa televisivo coreano sobre un pastelero y descubrió que quería dedicarse a la elaboración de postres.

Eunji Lee explicó las claves para mantener las propiedades del pan (Foto: Pexels)

Cuatro años después, escribió en un cuaderno su deseo de abrir algún día una galería comestible. Ese proyecto tomó forma en junio de 2022, cuando inauguró Lysée, su establecimiento gastronómico en el barrio de Flatiron District, en Manhattan, Nueva York.

El local ocupa dos plantas y combina espacios de exhibición con un salón donde los clientes pueden consumir sus preparaciones. Su diseño incorpora elementos de la arquitectura tradicional coreana y referencias a los restaurantes franceses.

En 2023, Food & Wine la incluyó entre los mejores nuevos chefs de ese año.

Los postres de Lysée y los panes favoritos de Eunji Lee

Uno de los productos característicos de Lysée es un postre con forma de choclo, elaborado con distintas preparaciones a base de maíz. La receta incluye mousse, crema y una ganache de maíz grillado que la chef utiliza para reproducir individualmente los granos.

Así trabaja la chef pastelera Eunji Lee's

Otra creación destacada es una torta mousse inspirada en las formas de los techos tradicionales coreanos. Su preparación combina arroz integral tostado, vainilla, una base de masa sablé con nueces pecán y caramelo de arroz.

En su perfil de 2023, Food & Wine señaló que la chef también desarrolló piezas de hojaldre y preparaciones de brioche con crema de sésamo negro.

Lee también compartió sus preferencias personales sobre los productos de panadería de Nueva York. En otra entrevista con Food & Wine, recomendó las baguettes de Breads Bakery y los panes de masa madre de Mel the Bakery.

La especialista mencionó además los sándwiches de desayuno de Daily Provisions y Pavé. Aunque su actividad profesional se concentra en los postres, contó que le gusta comenzar el día con una preparación salada, especialmente un sándwich clásico de huevo, tocino y queso.