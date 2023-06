Margot Robbie contó cómo se filmó la famosa escena de los pies de Barbie y sorprendió a todos

escuchar

La protagonista y productora ejecutiva de Barbie, Margot Robbie, reveló los detalles detrás de la icónica escena del pie de la muñeca más famosa de Mattel, tal como aparece en el tráiler de la nueva cinta de Warner Bros. La toma se volvió viral en las redes sociales.

La primera escena del tráiler de “Barbie” muestra a Robbie despojándose de sus tacones color rosa para pisar el suelo. Al igual que la muñeca, la actriz tenía una forma de pies empinada al natural, algo que a sus seguidores ha llamado mucho la atención y se han preguntado cómo se grabó ese momento.

Nuevo tráiler de Barbie, la película

Robbie explicó como vivió la filmación de la escena de los tacones en “Barbie” durante una entrevista con Fandango que se publicó también por Tiktok. “Siempre trato de hacer mis propias escenas de inserción. No me gusta cuando veo una película y sé que no son mis manos. Lo odio tanto. Siempre le digo al director: ‘Por favor, déjame hacer todas mis escenas. No me gusta saber que no lo hice’”.

La directora Greta Gerwig hizo alrededor de ocho tomas para grabar la escena de los pies de “Barbie”. Robbie, quien también hizo ballet de niña, mantuvo el equilibrio en cada una.

“Utilizaron pequeños trozos de adhesivos en el suelo, cinta adhesiva de doble cara en los zapatos para que no se desprendieran y poder sacar mis pies de ellos. Y me agarré a una barra, eso fue todo. No estaba usando arneses ni nada por el estilo. Simplemente me acerqué, me aferré a la barra sobre la cámara”, comentó Robbie.

Margot Robbie en una sesión de fotos para la revista Vogue (Fuente: Instagram/@voguemagazine)

Ryan Gosling acompaña a Robbie con el personaje de Ken. Otros actores que forman parte del elenco son Issa Rae, Kate McKinnon, America Ferrera, Rhea Perlman y Will Ferrell.

El Comercio (Perú)