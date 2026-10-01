Marian Rojas, psiquiatra: “Cuando nuestra batería social llega al 20%, entramos en nuestra peor versión”

El agotamiento mental se hace presente en una infinidad de personas, las cuales llegan a su hogar tras su trabajo y sienten el deseo de evitar cualquier interacción social. La psiquiatra Marian Rojas explica este fenómeno mediante la metáfora de una batería de teléfono. Según la especialista, el ser humano posee recursos mentales limitados que se consumen durante el día con cada tarea o interacción. Cuando la energía disponible desciende al 20%, las personas entran en una fase crítica donde surge su peor versión, caracterizada por la pérdida del autocontrol y cambios bruscos en el comportamiento.

“Cuando nuestra batería social llega al 20%, entramos en nuestra peor versión”, afirma Rojas. En este estado de desgaste, las respuestas automáticas reemplazan a la reflexión y la psiquiatra ilustra esta reacción de modo gráfico: “El sensible llora, el impulsivo grita, el que come se come todo lo de la heladera”. Este mecanismo biológico tiene su origen en la corteza prefrontal, el área cerebral encargada de la planificación, el control de impulsos y la evaluación de riesgos. El uso constante de esta zona para resolver dilemas diarios agota los recursos cognitivos necesarios para mantener la estabilidad emocional al final de la jornada laboral.

El concepto de la "batería social" es muy utilizado en la actualidad

El entorno moderno agrava esta problemática debido a la sobreestimulación constante. A diferencia de épocas anteriores, el individuo contemporáneo enfrenta cientos de microdecisiones triviales desde el inicio del día. Según explica Rojas en el programa Fin de Semana de la cadena COPE, el cansancio mental no procede solo del trabajo o del esfuerzo físico. La fatiga decisional surge ante el exceso de opciones, desde la selección de un producto en un supermercado hasta la gestión de múltiples aplicaciones digitales. Este desgaste afecta a todo tipo de personas, incluso a profesionales con alta capacidad de análisis. La especialista cita el ejemplo de jueces que deniegan más permisos a medida que avanza el día, debido a la disminución progresiva de sus recursos cognitivos para el juicio profundo.

Para optimizar el uso de esta energía mental, la psiquiatra propone estrategias de simplificación. La clave consiste en reducir las elecciones innecesarias que restan claridad. Rojas destaca casos como el de la excanciller Angela Merkel, quien mantenía un estilo constante en su vestimenta para evitar la carga de decisiones triviales al comenzar la mañana. La especialista sugiere anotar las determinaciones relevantes a primera hora, cuando la corteza prefrontal posee mayor lucidez. “Por la noche vamos a decir 100% que no. Entonces, esto se decide a las 8 de la mañana porque hay mayor lucidez de corteza prefrontal”, sostiene Rojas en su diálogo con COPE.

La acumulación de microelecciones en el día a día genera una fatiga decisional Shutterstock

Reconocer las señales tempranas de este agotamiento resulta fundamental. La irritabilidad, la impulsividad y la dificultad para gestionar las emociones indican que la batería social se encuentra en niveles bajos. En lugar de forzar la voluntad, la estrategia recomendada consiste en anticiparse al colapso mediante la organización previa de la agenda. Limitar los estímulos innecesarios permite preservar la energía para los asuntos de importancia real y evita conflictos evitables en el hogar. La gestión inteligente de la carga mental constituye el único camino para recuperar el bienestar cognitivo en la rutina actual.