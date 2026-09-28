No es burnout: psicólogos explican el desgaste por sentirse poco desafiado en el trabajo y entrar en el “rustout”

Especialistas en psicología analizaron el fenómeno del “rustout”, o agotamiento por aburrimiento crónico en el trabajo. Esta condición afecta a empleados que enfrentan tareas repetitivas o falta de estímulos significativos en sus rutinas laborales.

Qué es el “rustout” y las definiciones de los psicólogos sobre este fenómeno

El concepto “rustout” define el desgaste profesional que surge ante la ausencia de desafíos y el aburrimiento.

A diferencia del síndrome de burnout por exceso de exigencias, este problema afecta a trabajadores infrautilizados que realizan tareas sin motivación.

La experta Lotta Harju calificó al "rustout" como un "síntoma" de que las actividades laborales no tienen significado LinkedIn Lotta Harju

La doctora Lotta Harju, profesora en la Escuela de Negocios Emlyon de Francia, describió el origen de esta vivencia en diálogo con la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés).

“Es más bien un síntoma de que las actividades laborales carecen de significado”, afirmó la experta sobre la falta de sentido en tareas poco estimulantes.

Por su parte, el doctor James Danckert, profesor de psicología en la Universidad de Waterloo en Canadá, explicó esta experiencia.

“El aburrimiento es el deseo de interactuar con el mundo de forma significativa, pero no lograrlo”, dijo en su caso.

Asimismo, la doctora Erin Eatough, especialista en psicología organizacional, aseguró que “no es una experiencia marginal, sino una situación sorprendentemente común”.

Cómo se siente la oxidación laboral y por qué ocurre este proceso

Según los expertos, los trabajadores expuestos a la oxidación laboral experimentan sensación de desconexión y falta de interés en sus tareas.

Las manifestaciones principales abarcan la procrastinación frecuente, la falta de atención y la percepción de no aprender ni crecer en la empresa.

La doctora Harju detalló la forma en que este estado altera la conducta diaria de los empleados en su puesto.

“Los trabajadores aburridos suelen tener dificultades para mantener la atención, lo que puede manifestarse como divagación mental, ensoñación o procrastinación”, sostuvo.

Frederick Morgeson explicó que la oxidación laboral aparece cuando "simplemente no hay suficiente que hacer o el trabajo es repetitivo" wavebreakmedia - Shutterstock

En cuanto a las causas del problema, el doctor Frederick Morgeson, profesor en la Universidad Estatal de Michigan, identificó el diseño de las tareas como un factor clave.

“Simplemente no hay suficiente que hacer, o el trabajo es demasiado simple o repetitivo”, explicó.

Además, el doctor Danckert subrayó que “cualquier situación en la que te veas obligado a hacer algo sin realmente querer hacerlo es la receta perfecta para aburrirse”.

Los consejos de los profesionales para afrontar el aburrimiento laboral

Los psicólogos sugieren rediseñar la estructura de los puestos para incorporar oportunidades de crecimiento y aprendizaje.

La ampliación de roles y la asignación de proyectos con autonomía permiten restaurar el compromiso de los empleados.

En ese marco, la doctora Sharon Parker, profesora en la Universidad Curtin de Australia, enfatizó la necesidad de ofrecer tareas desafiantes.

“Si no se les brinda a las personas oportunidades para realizar un trabajo interesante y desafiante, nunca se descubre de lo que son capaces”, soltó.

No obstante, en los casos donde resulta imposible modificar las tareas individuales, el doctor Morgeson aconsejó transformar el entorno de interacción social. “Si no se puede cambiar el trabajo en sí, una forma eficaz de rediseñarlo es a través del entorno social: con quién se trabaja”, afirmó.

Para solucionar la oxidación laboral, el especialista Morgeson aconsejó transformar el entorno de interacción social

Por último, respecto al uso de la tecnología, la doctora Parker advirtió sobre la implementación de nuevos sistemas en las empresas.

“La IA no hará que el trabajo sea automáticamente más interesante; depende de cómo se diseñe e implemente”, consideró.