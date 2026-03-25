Marie Kondo: “La gente que no corta las etiquetas de la ropa se equivoca, quítalas de inmediato por este particular motivo”

Para Marie Kondo, la máxima autoridad mundial en organización, el acto de estrenar ropa nueva requiere de un protocolo específico que va mucho más allá de colgar la prenda en el placard. Según la experta japonesa, el error más frecuente que cometen las personas al realizar una compra es conservar las etiquetas originales, una acción que, según su criterio, altera la armonía energética del hogar. “La gente que no corta las etiquetas de la ropa se equivoca, quitalas de inmediato por este particular motivo”, advierte la especialista, quien sostiene que una pieza textil con sus marcas de fábrica aún adosadas actúa como un objeto en tránsito que todavía no pertenece a quien la adquirió.

De acuerdo con el método KonMari, la ropa que conserva la etiqueta permanece en un estado liminal. “Una prenda con etiqueta no nos pertenece del todo; es como si aún no hubiese cruzado el umbral entre el escaparate y nuestro hogar”, explicó Kondo en diálogo con el medio El Mueble. Este vínculo pendiente con el comercio genera, según su visión, una desconexión que provoca que las prendas terminen olvidadas en el fondo del vestidor.

Al retirar el cartón o la cinta plástica, el usuario envía un mensaje simbólico al universo, con el que reafirma el compromiso con su compra y marca el inicio de una relación más consciente con sus pertenencias. “Cuando la compres, retírale las etiquetas de inmediato. Para que tu ropa haga su transición de producto de tienda a posesión personal, necesitas efectuar el ritual de cortarle el cordón umbilical”, recomienda la gurú.

"Una prenda con etiqueta no nos pertenece del todo", asegura Marie Kondo Freepik

Además del componente simbólico, Kondo señala que este gesto sencillo también responde a cuestiones de practicidad e higiene. Las etiquetas suelen acumular polvo y suciedad en el entorno doméstico, además de resultar incómodas al contacto directo con la piel. Por ello, el ritual sugerido tras el regreso de las compras incluye tres pasos fundamentales: la eliminación inmediata de los elementos externos, el agradecimiento por la utilidad que brindará la prenda y la preparación consciente para su uso cotidiano. Esta metodología, enfocada en la gratitud y la intención, es una extensión de su filosofía de vida que busca que cada objeto presente en la casa cumpla un propósito claro y despierte alegría.

Marie Kondo, de 40 años, alcanzó reconocimiento internacional gracias a la publicación de su primer libro, La magia del orden, lanzado en 2014, el cual se convirtió rápidamente en un éxito editorial a nivel global. A través de sus diversas publicaciones, como La felicidad después del orden y El método kurashi, Kondo logró transformar la visión sobre la organización doméstica, con lo que pasó de un enfoque puramente funcional a uno vinculado con la salud mental y el bienestar emocional. Su sistema, que fomenta deshacerse de lo innecesario para rodearse solo de aquello que genera plenitud, le permitió expandir su influencia a través de formatos digitales y televisivos, consolidándose como una figura central en el estilo de vida contemporáneo.

Marie Kondo es una referente mundial del orden doméstico instagram.com/mariekondo

Recientemente, Kondo fue noticia por su apertura sobre los cambios en sus propias prioridades tras convertirse en madre de tres hijos junto a su esposo, Takumi Kawahara. Ante las críticas recibidas por reconocer que su hogar ya no lucía impecable como en años anteriores, la experta enfatizó que “las prioridades cambian cuando la vida cambia”. Lejos de abandonar su enseñanza principal, Kondo sostiene que la esencia de su método es la búsqueda de la alegría y la adaptación a las nuevas etapas vitales, con lo que reafirmó que la perfección no es un requisito para vivir de manera consciente y equilibrada.