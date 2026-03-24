Séneca sobre la importancia del autoestima: “Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo”

La filosofía estoica ofrece una perspectiva vigente sobre la construcción de la identidad y la relación con los demás. Séneca, pensador fundamental de esta corriente, abordó la autoestima no como un acto de egoísmo, sino como una responsabilidad moral orientada al bien común. Con su frase “Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo”, este pensar dio rienda a suelta a pensar el amor en todas las formas: hacia uno mismo y para los demás. De esta expresión, se desprenden enseñanzas que vale la pena retomar.

En sus Epístolas morales a Lucilio, el filósofo sostuvo que el bienestar personal depende directamente de la capacidad de cada individuo para cultivar una amistad genuina consigo mismo. Esta premisa, según el autor, permite al ser humano transitar la vida con mayor coherencia y equilibrio emocional. Con su célebre frase, el autor destaca la importancia de tratarse con la misma exigencia y comprensión que se dedica a un amigo íntimo.

El amor propio es importante para encarar todas las relaciones (Foto: Freepik)

Esta forma de autoamistad, lejos de fomentar la complacencia o el abandono, exige una vigilancia interior constante. Para el filósofo, quien logra ser amigo de sí mismo, adquiere la capacidad de serlo también de todo el mundo. La psicología moderna analiza hoy esta dinámica bajo el concepto de autoestima, aunque Séneca la definió hace siglos como un ejercicio de autogobierno.

El análisis estoico cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por el fenómeno de la soledad que se extendió en muchas ciudades del mundo. Los estoicos entendieron que ningún factor externo posee la capacidad de afectar el mundo interno si el individuo mantiene la fortaleza necesaria.

Por este motivo, la amistad propia se convierte en un mecanismo de defensa contra el vacío existencial. Quien logra hacerse compañía sin depender de la aprobación de terceros, alcanza un estado de paz que facilita el ejercicio de la virtud. El autodominio se presenta, bajo esta óptica, como el camino hacia la autosuficiencia necesaria para obrar de manera correcta en la sociedad.

Séneca fue uno de los pensadores más importantes de los estoicos (Foto: X)

La enseñanza principal reside en entender que la búsqueda de la felicidad personal suele malinterpretarse como una acción egocéntrica. Séneca desafió esta idea al proponer que el progreso del individuo beneficia de manera directa a los demás. La autoamistad funciona como una herramienta de control sobre las circunstancias inesperadas de la vida. Al reducir la dependencia hacia los juicios externos, la persona gana independencia y serenidad frente a los problemas cotidianos.

Esta propuesta no busca el beneficio individual egoísta, sino el crecimiento de un ser capaz de actuar con rectitud dentro de su comunidad. La filosofía de Séneca propone entonces un modelo de vida donde el amor propio y el compromiso moral con el mundo convergen en un único proceso de mejora constante. En conclusión, la lección estoica sobre el valor de la amistad con uno mismo persiste como una guía para gestionar el bienestar emocional en un presente lleno de desafíos constantes.