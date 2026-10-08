Mario, de 71 años, dejó atrás su vida empresarial para armar un motorhome y viajar solo: “Para buscar la felicidad tenés que tener libertad y tiempo”

El camino hacia la felicidad suele requerir giros drásticos en las rutinas establecidas, por lo que Mario, un vecino de Pilar de 71 años, encarna esta máxima tras abandonar décadas de gestión en su propia agencia de viajes. El hombre, tras cumplir con sus obligaciones laborales y alcanzar la edad jubilatoria, decidió reorientar sus días hacia una existencia nómade. Su proyecto, bautizado Viajamos de Turista, comenzó con la compra de un camión de bomberos Volvo modelo 1989 a los bomberos voluntarios de Villa Ballester. El vehículo, con apenas 42.000 kilómetros originales, se convirtió en el lienzo para un diseño arquitectónico complejo.

La metamorfosis del rodado incluyó modificaciones estructurales profundas: según relató Mario en el canal de YouTube Pibitos Viajeros, el camión recibió una extensión de chasis, un tercer eje con suspensión neumática y un sistema hidráulico de nivelación. “Para buscar la felicidad tenés que tener dos cosas fundamentales: libertad y tiempo”, explicó Mario durante la entrevista. Esta premisa guió la personalización técnica del vehículo, dotado con cámaras de seguridad, paneles solares de alta potencia, tres garrafas de gas y tanques de agua con capacidad para 700 litros. La autonomía se sitúa como prioridad, ya que permite al viajero permanecer en sitios remotos sin depender de infraestructuras externas.

El motorhome tiene paneles solares de alta potencia, tres garrafas de gas, parrilla y tanques de agua Capturas YouTube (@PibitosViajeros)

El interior del vehículo destaca por su equipamiento de alta gama, ante lo que Mario detalló la inclusión de un lava-secarropas, cocina con horno, heladera con freezer y un sistema de climatización diseñado para el confort absoluto. La cabina cuenta con tecnología avanzada: GPS, inclinómetros, brújulas digitales y un monitor de cámaras perimetrales. A pesar de la complejidad del habitáculo, el propietario reconoce que el mayor gasto operativo corresponde al consumo de combustible. El proyecto, ejecutado por la empresa Manhjos durante un año y medio, permitió el primer viaje hacia el norte del país junto a su nieto, quien recién finalizaba sus estudios secundarios. La travesía, según Mario, ofreció vistas increíbles de la cordillera y consolidó su pasión por el nuevo estilo de vida.

Mario contó cómo decidió realizar este cambio de vida

El paso a la soledad en el camino resultó natural para este exempresario: “Yo viajé solo durante muchos años por trabajo, entonces no me pesa esta realidad”. A pesar de los desafíos climáticos o las dificultades técnicas, Mario valora el intercambio constante con otros viajeros en la ruta. Esta comunidad, ajena a temas polémicos como la política, se enfoca en el disfrute y el intercambio de experiencias. El hombre sostiene que el contacto humano constituye el núcleo central de cualquier travesía, más allá de los paisajes observados.

El proceso de adaptación requirió fortaleza anímica frente al escepticismo ajeno, ante lo que muchos conocidos tildaron a Mario de “loco” durante la etapa de construcción, donde cuestionaron su decisión de abandonar la seguridad económica por la incertidumbre del viaje. Él responde a esas críticas con la convicción de haber cumplido sus objetivos previos. “No le debo nada a nadie, por lo tanto puedo darme el gusto de disfrutar”, sentenció.

Desde su cama, Mario puede observar las cámaras de seguridad, que también están presentes en la parte delantera Capturas YouTube (@PibitosViajeros)

Actualmente, Mario planea nuevos recorridos hacia el sur argentino, mientras analiza la venta de su unidad actual para adquirir una más pequeña. Esta transición busca facilitar la movilidad en solitario por rutas complejas. El viajero enfatiza que la felicidad no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de controlar el propio tiempo y la libertad de movimiento total. Mario admite que este estilo de vida no es para todos, pero lo recomienda como un ejercicio necesario de superación personal.