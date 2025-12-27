Los siete hábitos saludables que pueden ayudar a cambiar tu vida en 2026

En un momento del año en que las promesas de cambio suelen surgir, el Dr. Jeremy London, un cirujano cardiovascular, propuso siete hábitos esenciales que, según su perspectiva, tienen el potencial de transformar la salud y el bienestar de las personas a partir de 2026. Consciente de que las resoluciones de Año Nuevo a menudo se desvanecen rápidamente, el especialista enfatizó que modificar el estilo de vida y romper con viejas rutinas no es una tarea sencilla, pero que la incorporación gradual de estas pautas puede generar mejoras significativas y duraderas.

La primera de sus sugerencias se centra en la importancia del descanso nocturno: “Programar una alarma para ir a dormir”. El Dr. London subraya que “la hora a la que uno se va a dormir es tan importante como la hora a la que uno se despierta”. La constancia en el horario de acostarse es fundamental, ya que no dormir lo suficiente repercute negativamente en la salud general. Según explicó, “no podés dormir exactamente ocho horas si ponés el despertador a las siete de la mañana y te acostás a la una de la madrugada”. La clave reside en establecer una rutina consistente para el inicio del sueño que le permita al cuerpo recuperarse adecuadamente.

El inicio del sueño es tan importante como la duración del mismo

En segundo lugar, el cirujano recomienda “salir y recibir luz solar en los ojos todos los días”. Esta práctica, aunque pueda resultar desafiante durante los meses de invierno o con jornadas laborales extensas, es crucial para reestablecer el ritmo circadiano, el reloj biológico interno del cuerpo que regula funciones vitales y que se ve afectado por la falta de exposición a la luz natural. Un breve contacto con el sol matutino puede sincronizar este sistema, ya que mejora el estado de ánimo y la calidad del sueño.

El tercer hábito propuesto por el Dr. London invita a la actividad física moderada después de las comidas: “Dar una caminata de 10 a 20 minutos”. Esto, por simple que parezca, puede tener un impacto marcado en la salud metabólica. “Se sorprenderá de lo que esto hace por sus niveles de glucosa en sangre”, afirmó. En este sentido, destacó cómo el movimiento postprandial ayuda a regular el azúcar en la sangre de manera efectiva. Esta recomendación es especialmente relevante en la prevención y manejo de la diabetes.

Caminar todos los días es un hábito ideal para cambiar la vida en el 2026 Freepik - Freepik

Uno de los puntos más enfáticos en la lista del especialista es “eliminar el alcohol”, una práctica que, según sus propias palabras, fue “transformadora en su vida”. La iniciativa “Enero Seco” se presenta como una oportunidad idónea para iniciar este cambio, ya sea al reducir drásticamente el consumo o abandonándolo por completo. Si bien dejar una sustancia adictiva es un desafío, el Dr. London sugiere que los beneficios para la salud son inmensos y pueden ser “mágicos” para quienes lo intenten.

El quinto hábito se orienta hacia el ejercicio físico más intenso: “Entrenamiento aeróbico de alta intensidad al menos una vez a la semana”. El médico desafía a las personas a ir más allá de su zona de confort: “Si caminás, caminá más rápido. Si corrés, corré más rápido. Sentite incómodo”. Este enfoque busca maximizar los beneficios cardiovasculares y metabólicos del ejercicio, lo que impulsa al cuerpo a un nivel de esfuerzo que optimice sus respuestas.

Superar los límites personales hace que el ejercicio sea más efectivo NYT

Mantenerse hidratado es el sexto consejo, y para ello, el Dr. London sugiere “llevar siempre consigo una botella de agua”. Reconoce que, a menudo, la hidratación es una tarea descuidada, y tener una botella a mano sirve como un “recordatorio constante” para consumir líquidos a lo largo del día. Esta simple medida contribuye a numerosas funciones corporales esenciales, desde la regulación de la temperatura hasta el transporte de nutrientes.

Finalmente, el cirujano cardiovascular recomienda levantar pesas. Aunque no se detalla la frecuencia o el tipo específico de entrenamiento, este consejo apunta a la importancia del fortalecimiento muscular, crucial para la salud ósea, el metabolismo y la prevención de lesiones, especialmente a medida que se avanza en edad. Estos “hábitos sencillos, no fáciles” representan una guía práctica para iniciar el año 2026 de una manera más saludable y plenamente feliz.

