Mary Dozier, psicóloga: “Tendemos a conservar cosas de nuestro pasado porque nos dan una sensación de dónde venimos”

La acumulación de objetos se convirtió en un fenómeno cada vez más visible en los hogares de Estados Unidos. Para Mary Dozier, psicóloga clínica y profesora de la Universidad Estatal de Mississippi, la diferencia entre conservar muchas cosas y presentar un trastorno depende de un aspecto concreto: la funcionalidad del hogar.

Cómo diferenciar el desorden cotidiano del trastorno de acumulación

“El nivel de desorden que una persona considera totalmente funcional, otra podría descubrir que ya no puede usar su casa como quisiera”, señaló Dozier a Vox. “Siempre pregunto: ‘¿El desorden te impide usar tu casa como quieres?’”, agregó.

Dozier explicó que el nivel de desorden que una persona considera funcional puede ser inaceptable para otra si ya no le permite utilizar su hogar de la manera que desea Magnific

La especialista argumentó que no existe una cantidad universal de objetos que determine cuándo una situación deja de ser normal. Lo importante es evaluar si el espacio permite desarrollar una vida cotidiana sin obstáculos y en condiciones adecuadas.

“Considero que los objetos que poseemos son una manifestación externa de nosotros mismos. Tendemos a conservar cosas de nuestro pasado o del de nuestros familiares porque nos dan una sensación de dónde venimos”, dijo la psicóloga. “Pero también solemos aferrarnos a ellas por la promesa de lo que podríamos llegar a ser”, agregó.

Según afirmó, es posible ser un “maximalista feliz” siempre y cuando el ambiente sea saludable, no cause daño a nadie y la persona viva una vida plena en ese entorno. “Creo que soy partidaria de conservar las cosas que nos rodean y que nos ayudan a sentirnos nosotros mismos”, agregó.

La psicóloga consideró que los objetos son una "manifestación externa de nosotros mismos" Magnific

Cuánto dinero y espacio pierden los hogares por el desorden

Storable, una empresa proveedora de software para el sector de almacenamiento, puso de relieve la magnitud del problema del desorden en EE.UU. a través de encuestas e investigaciones que detallaron los costos financieros y psicológicos para los consumidores:

El 71% de los consumidores encuestados compró un artículo que ya tenía porque no logró encontrarlo entre sus pertenencias. La acumulación, según esos resultados, también modifica los hábitos de consumo .

de los consumidores encuestados compró un artículo que ya tenía porque no logró encontrarlo entre sus pertenencias. La acumulación, según esos resultados, también . Las cifras indicaron además que el 21% de las personas destina más de 500 pies cuadrados (46 metros cuadrados) de su vivienda exclusivamente para guardar objetos.

de las personas destina más de 500 pies cuadrados (46 metros cuadrados) de su vivienda exclusivamente para guardar objetos. El 9% de los garajes está tan lleno que no permite estacionar un vehículo.

El crecimiento del comercio electrónico y la disponibilidad de productos económicos favorecen este proceso. Como consecuencia, muchas familias recurren al alquiler de depósitos externos para almacenar bienes que no utilizan con frecuencia o incluso olvidan que poseen.

Su perspectiva ofrece un marco para entender el desorden no solo como un problema físico, sino como una cuestión de calidad de vida y alineación con la propia identidad Magnific

Cómo la acumulación afecta la salud mental y la convivencia

Las investigaciones también reflejaron consecuencias sobre la salud mental. El 74% de los consultados manifestó experimentar estrés o ansiedad al enfrentarse a sectores desordenados de su vivienda.

“Sabemos que cuando las personas tienen problemas de acumulación compulsiva muy graves, no es seguro que estén en su casa”, señaló Dozier. “A veces, lo que hay que hacer es una limpieza a fondo, pero es algo increíblemente traumático, que provoca el mismo tipo de respuesta de estrés postraumático que si hubieras perdido tu casa en un tornado, porque, en esencia, eso fue lo que pasó“, explicó.

La especialista propuso que, antes de decidir qué guardar y qué descartar, las personas reflexionen sobre sus valores. Consideró que esa evaluación resulta más útil que conservar pertenencias únicamente por obligación o por sentimientos de culpa.

“Antes incluso de empezar, pregúntense: ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué les importa en el mundo? ¿Qué es importante para ustedes en un sentido más amplio? Y luego, mientras revisan estos objetos, piensen si cada uno es coherente con esos valores”, recomendó. “No tienes por qué aferrarte a algo por culpa. Si alguien te da un regalo y no lo quieres, no pasa nada”, agregó.

Dozier aseguró que no tomar una decisión también constituye una elección. Según explicó, muchas pertenencias permanecen en las viviendas simplemente porque nunca se revisó si todavía cumplen una función o tienen un significado relevante.