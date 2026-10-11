Carlos Gutiérrez, veterinario: “Cuando un gato se acerca con la cola levantada, es un signo de que viene en son de paz”

Los gatos se comunican de distintas maneras, incluso sin emitir sonidos. Sus movimientos, posturas y hábitos cotidianos pueden ofrecer pistas sobre cómo se sienten y sobre la confianza que tienen con las personas con las que conviven. Por eso, observar su comportamiento es fundamental para comprender sus necesidades y reconocer posibles cambios en su bienestar.

Carlos Gutiérrez, veterinario, destaca la importancia de prestar atención a esos pequeños gestos. Uno de ellos es la forma en que los felinos se acercan a las personas. Cuando un gato busca voluntariamente el contacto, puede estar mostrando una actitud amistosa y una disposición favorable a interactuar.

El experto aseguró que comprender los gestos felinos sirven para comprender su comunicación

“Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte”, explica el especialista. Si además, la punta de la cola se curva y adquiere una forma similar a un interrogante, este gesto puede asociarse con curiosidad e interés por lo que ocurre a su alrededor.

La manera en que un gato se relaciona con su entorno también permite conocer aspectos de su comportamiento. Un animal que conserva el interés por jugar, explorar y acercarse a las personas puede mostrar patrones de actividad habituales. En cambio, si deja de realizar actividades que antes disfrutaba, conviene prestar atención a ese cambio.

El descanso es otro aspecto que puede aportar información sobre la confianza del felino. Cuando se acomoda cerca de su cuidador, amasa una cobija a su lado o elige dormir en la misma habitación, puede estar mostrando que se siente cómodo en ese entorno.

Que un gato elija descansar cerca de una persona puede ser una señal favorable de la relación que construyeron Magnific

Gutiérrez relaciona estas conductas con la confianza, durante el sueño los gatos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, elegir descansar cerca de una persona puede ser una señal favorable de la relación que construyeron. Sin embargo, es importante recordar que cada animal tiene preferencias distintas sobre dónde y con quién dormir.

De hecho, no todos los gatos expresan su cercanía de la misma manera. Algunos buscan con frecuencia las caricias y la compañía, mientras que otros prefieren mantener cierta distancia o acercarse solo en determinados momentos. Esta diferencia no significa, por sí sola, que exista un problema de comportamiento o que el animal tenga una relación menos cercana con su cuidador.

Una disminución repentina de sus gestos habituales puede ser motivo de atención

Por esa razón, una de las recomendaciones más importantes es conocer los hábitos del gato. Si normalmente busca compañía, juega o explora la vivienda, una disminución repentina de estas actividades puede ser motivo de atención. Observar estos cambios permite identificar situaciones que podrían requerir una revisión de su entorno o una consulta veterinaria.

Entre las conductas que pueden formar parte de una dinámica normal también están los llamados zoomies, episodios breves en los que los gatos corren, saltan y recorren la casa con mucha energía. Asimismo, algunos pueden descansar tranquilamente mientras escuchan los sonidos cotidianos del hogar, siempre que estos no les generen temor o incomodidad.