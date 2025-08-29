Casi se cae del balcón y su desesperación por sobrevivir lo volvió viral
Se trata de un pastor alemán que estaba recostado, perdió el equilibrio y casi se cae por el hueco entre las barandas; el video completo
- 3 minutos de lectura'
El video de un perro que casi se cae del balcón se volvió viral en las redes sociales debido al esfuerzo físico que hizo el animal para sobrevivir. Se trató de un pastor alemán que estaba recostado, perdió el equilibrio y casi cae por el hueco que había entre las barandas.
El animal se recostó a descansar cómodamente en el sol, pero quedó suspendido en el aire, se sostuvo con dificultad de la estructura metálica para no caer y empezó a ladrar. Afortunadamente, después de unos minutos, la dueña lo escuchó, salió al balcón y lo ayudó a subir.
Un detalle que no pasó desapercibido fue que el perro bajó sus orejas rápidamente y movió su cola cuando vio que su dueña se acercaba hacia él y lo ayudara a no caer. Sin dudas, fue una señal de reconocimiento, tranquilidad y afecto en medio de la situación de estrés en la que su vida corrió peligro.
El hecho ocurrió en la localidad de Sincelejo, en Sucre, Colombia. El perro en cuestión se llama “Milán” y vive con una mujer en un departamento de ese municipio. Las imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron, fueron compartidas en redes sociales, donde cientos de usuarios se sorprendieron por el instinto de supervivencia del pastor alemán y la rapidez con la que actuó su dueña.
Fue la cuenta de X @EsTendenciaEnX la que compartió las imágenes bajó el título “Pongas redes” y escribió: “Porque casi cae de un balcón un pequeño pastor que si pesaba un poco más o tenía peor la cadera moría en el acto”.
Como era de esperarse, el clip generó todo tipo de comentarios de los usuarios. “Qué nervios me dio el video. Suerte que lo vieron rápido. Igual si pongan redes, pero es un accidente y un caso fortuito y salió corriendo a rescatarlo. El nivel de odio que tiran acá es alarmante”; “Tuve que adelantar el vídeo porque me dio ansiedad”; “Cómo movió la cola cuando vio que se asomó por la ventana, el verdadero AYUDAME LOCO!” y “Tuve que adelantarlo hasta que pudo salir porque me mataba que pasaran los segundos. Tengo uno muy parecido y me muero de pensar que pueda estar en una situación así”, fueron solo algunos de ellos.
