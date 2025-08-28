La yerba Cósmico de la pareja de influencer llegó al Times Square en Nueva York: “Un sueño que empezó en Argentina”

Desde que Samantha Trottier y Hernán Regiardo lanzaron la yerba Cósmico -producida en Argentina-, no paró de crecer, se volvió viral y dio mucho de qué hablar. Recientemente, los influencers viajaron a la ciudad de Nueva York y compartieron la foto de la promoción de su marca en Times Square, el lugar más emblemático de Manhattan y uno de los más transitados en todo el mundo.

El posteo de Sam y Hernán en sus redes sociales (Foto: Captura Instagram @samtrottierr)

“Un sueño que empezó en Argentina, hoy brilla en Times Square“, publicaron en sus redes sociales junto a un emoji de una bandera argentina. En cuestión de minutos, la noticia se volvió viral y la @EsTendenciaEnX de X replicó la noticia.

La publicación de X que dejó en evidencia una de las tendencias del día

“Empezó por un sueño de tener algún producto nuestro. La verdad es que siempre quisimos hacer algo en Argentina que no tenga que ver con las redes y más por el tema de un producto. Nos dimos cuenta con Sam, que cada vez que volvemos de Estados Unidos, las góndolas se ven iguales, no hay mucha novedad en el tema de productos alimenticios y demás, así que fue algo como muy lindo tener la idea de hacer algo con el mate. Es algo que todo el mundo puede comprar, que se toma todos los días”, le contaron hace un tiempo Sam y Hernán a LA NACION.

Sam y Hernán junto a su primera producción de yerba mate "Cósmico".

La pareja lanzó su yerba mate en diciembre de 2023; en agosto de 2024, la distribuyó a través de una reconocida cadena de supermercados argentina y logró extenderse a lo largo y ancho de todo el país. El producto, que se fabrica en Misiones, causó furor y sus fanáticos corrieron a comprarlo.

También, exportaron la yerba a Europa y Australia (Foto: Captura X @hernanreg)

Tanto es así que decidieron exportarlo. A través de su cuenta de X, el 17 de agosto de este año, Hernán contó que llevan vendidos más de un millón de paquetes de yerba y, además, sumó que decidieron exportarla a Europa y Australia. "Empezamos @YerbaCosmico de 0, @samtrottierr y yo, sin ningún conocimiento de distribución, y ningún contacto de la industria, todo a puro huevo. Gracias a todos los que sin esperar nada a cambio nos ayudaron, y por el apoyo de los consumidores y amigos de Yerba Cósmico", escribió.