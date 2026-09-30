César Millán, experto en adiestramiento de perros: “No existe un mal perro, solo hay dueños que no comprenden sus necesidades”

Muchos dueños asocian un buen comportamiento con que el perro obedezca órdenes básicas. Sin embargo, César Millán, referente mundial en adiestramiento canino, sostiene que educar a una mascota va mucho más allá de eso.

Para el especialista, comprender las necesidades, las emociones y el entorno del perro es lo que permite lograr una convivencia equilibrada, y muchos problemas de conducta no aparecen porque el animal desconozca reglas, sino por factores que no se están observando en casa.

Educar a una mascota implica muchos factores (Foto: Pexels)

¿Por qué el comportamiento del perro refleja lo que pasa en casa?

Según Millán, el perro funciona como un espejo de sus dueños. Esto quiere decir que su comportamiento está estrechamente relacionado con las dinámicas que se viven dentro del hogar, y observar sus reacciones puede ayudar a detectar hábitos que conviene modificar antes de insistir con nuevas órdenes.

El miedo, la ansiedad o la inseguridad pueden manifestarse de distintas formas en el perro. Por eso, según el adiestrador, la educación canina debe tener en cuenta las emociones y el día a día del animal, no solo las reglas que se le enseñan.

El perro funciona como un espejo de sus dueños (Foto: FreeP¡CK)

¿Qué diferencia hay entre un perro obediente y un perro educado?

Aprender comandos no significa que una mascota esté equilibrada, según explica Millán. La educación canina debe combinar límites claros, ejercicio, socialización y una rutina previsible, y la coherencia de quienes conviven con el animal es clave para que entienda qué se espera de él.

En su libro El líder de la manada, el adiestrador explica que los perros son animales sociales que necesitan comprender su lugar dentro del grupo, además de adaptarse a estímulos propios de la vida humana como autos, ruidos y calles concurridas.

Los perros son animales sociales que necesitan comprender su lugar dentro del grupo (Foto: Pexels)

¿Cómo mejorar la convivencia con un perro con problemas de comportamiento?

Frente a los problemas de comportamiento, Millán propone revisar cómo gestionan la convivencia diaria. Cambiar la rutina, sumar ejercicio y mejorar la comunicación puede ser más efectivo que recurrir solo a premios o castigos.

Para el adiestrador, entender al perro antes de corregirlo es una de las claves para construir una relación de confianza y una convivencia saludable con la mascota.

¿Qué otro hábito diario puede estar reforzando el mal comportamiento?

Otros adiestradores caninos coinciden en que el momento de llegar a casa es clave para entender esta idea del “espejo”. Según recoge El Español, si el perro salta de la emoción y recibe caricias de inmediato, aprende algo simple: saltar le consigue atención. Esperar a que tenga las cuatro patas en el suelo y esté más calmado antes de saludarlo, en cambio, le enseña que la calma también funciona para conseguir lo que busca.

Esto no significa ignorar al perro por largos periodos, sino enseñarle qué comportamientos tienen consecuencias positivas y cuáles no. Es un ejemplo concreto de lo que Millán plantea de forma más general: revisar primero cómo actúan los dueños antes de corregir al animal.