Cómo mantener la cama de tu perro impecable, sin pelos y limpia

A algunas personas les encanta compartir la cama con su perro para dormir, pero esta no es razón para que el animal no cuente con su espacio propio de descanso. ¿Por qué? Porque los perros, a diferencia de los humanos, tienen un sueño polifásico, es decir, que no sólo duermen de noche, sino que también lo hacen durante largos períodos en el día. Es decir, que estas mascotas descansan también en sus camas cuando nosotros estamos despiertos.

Aprendé a lavar la funda de la cama de tu perro correctamente para garantizar un descanso fresco y saludable

Por este motivo, es importante que la cama de tu perro sea un lugar fresco y acogedor debido a que allí pasa gran parte de su tiempo. Sin embargo, su uso constante implica la acumulación de suciedad, pelos, gérmenes y olores desagradables si no se mantiene de forma adecuada. Por eso, resulta crucial seguir una rutina frecuente de limpieza para garantizar un descanso higiénico y saludable.

Aquí una guía completa con consejos y trucos para mantener impecable la cama de tu fiel compañero.

Seleccionar de la cama adecuada. Comenzá por elegir una cama para tu perro que sea fácil de limpiar y que esté hecha de materiales duraderos y lavables. Las camas con fundas extraíbles son ideales, ya que te permiten lavar la cubierta regularmente para eliminar la suciedad y los olores.

Sacudir y aspirar regularmente. Una vez por semana, sacudí la cama al aire libre para eliminar los pelos sueltos, la suciedad y los restos de alimentos. Luego, utilizá una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar cualquier suciedad o pelo que haya quedado atrapado en la tela.

Lavar la funda de la cama. Una vez al mes, retirá la funda de la cama y lavala según las instrucciones del fabricante. Utilizá un detergente suave y programa de lavado suave para proteger los materiales de la cama. Si es posible, secá la funda al aire libre para que quede radiante y fresca.

Limpiar las manchas. Si la funda de la cama tiene manchas difíciles de quitar, tratá las áreas afectadas con un limpiador suave o un quitamanchas antes de lavarla. Evitá el uso de productos químicos fuertes que puedan dañar los materiales de la cama o causar irritación en la piel de tu perro.

Desodorizar la cama. Para eliminar los olores desagradables de la cama de tu perro, espolvoreá bicarbonato de sodio sobre la superficie y dejá reposar durante varias horas antes de aspirarlo. El bicarbonato de sodio es un desodorante natural que absorbe los olores sin dejar residuos químicos.

Eliminá los olores desagradables de la cama de tu perro con bicarbonato de sodio

Proteger la cama con fundas impermeables. Si tu perro tiende a tener accidentes o a babear mucho, considerá utilizar una funda impermeable para proteger la cama de la humedad y los líquidos. Estas fundas son fáciles de limpiar y evitan que los líquidos penetren en el relleno de la cama, lo que puede causar olores desagradables y manchas difíciles de quitar.

Mantener el área de descanso limpia. Además de limpiar la cama de tu perro regularmente, también es importante mantener limpia el área donde está ubicada la cama. Aspirá o barré el piso a su alrededor para eliminar los pelos y la suciedad que se acumulan con el tiempo.

Reemplazar la cama regularmente. Por último, considerá reemplazar la cama de tu perro cada pocos años para garantizar que esté en óptimas condiciones. Con el tiempo, el relleno puede perder su forma y comodidad, por lo que es importante mantenerla fresca y cómoda para tu mascota.

